Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствиях

- Армия РФ уже третий раз за неделю атакует Фастов на Киевщине
- В ночь на 8 декабря в результате удара возникли возгорания на площади 1500 кв. м
Армия страны-агрессора России третью ночь подряд атакует дронами Фастов Киевской области. В результате обстрела повреждены дома и возникли пожары.
Возникли возгорания на площади 1500 кв.м. Об этом сообщает ГСЧС.
"Российские войска снова нанесли удары дронами по городу Фастов. Загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного здания на площади 1500 кв.м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывной волной повреждены частный жилой дом и админздания. Пожарные ликвидировали все возгорания.
Что известно об обстреле Фастова
Как писал Главред, российские оккупанты третью ночь подряд атаковали Киевскую область. Поздно вечером 7 декабря под удар снова попал город Фастов.
Напомним, в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена. Россия нанесла удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины. В частности, в Фастове возникли пожары, а также был разрушен железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо. "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.
Кроме того, в ночь на 7 декабря оккупанты тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.
Какова тактика российских ударов по Украине - мнение эксперта
Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Россия продолжает применять ракетно-дронные удары, направленные прежде всего на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру Украины.
По его словам, армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать дополнительное давление на украинское общество в разгар отопительного сезона.
Эксперт подчеркивает, что даже с учетом опыта предыдущих военных зим каждая новая атака создает дополнительную угрозу стабильной работе энергосистемы.
"Россия и в дальнейшем будет использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации", - заключает Селезнев.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Как сообщили в ГСЧС, одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенка, были деблокированы из поврежденных помещений.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 246 целей, в частности: 241 беспилотник с пяти направлений, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ и две баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23 из Курской области.
Напомним, 7 декабря стало известно о попадании российской ракеты в плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области. Эта дамба является критически важной для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов региона, и несмотря на ее вероятное уничтожение, критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
