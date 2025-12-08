Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствиях

Взрывной волной повреждены частный жилой дом и админздания.

Атака РФ 8 ноября: россияне в третий раз за неделю обстреляли Фастов / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Армия РФ уже третий раз за неделю атакует Фастов на Киевщине

В ночь на 8 декабря в результате удара возникли возгорания на площади 1500 кв. м

Армия страны-агрессора России третью ночь подряд атакует дронами Фастов Киевской области. В результате обстрела повреждены дома и возникли пожары.

Возникли возгорания на площади 1500 кв.м. Об этом сообщает ГСЧС.

"Российские войска снова нанесли удары дронами по городу Фастов. Загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного здания на площади 1500 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывной волной повреждены частный жилой дом и админздания. Пожарные ликвидировали все возгорания.

Что известно об обстреле Фастова

Как писал Главред, российские оккупанты третью ночь подряд атаковали Киевскую область. Поздно вечером 7 декабря под удар снова попал город Фастов.

Напомним, в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена. Россия нанесла удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины. В частности, в Фастове возникли пожары, а также был разрушен железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо. "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.

Кроме того, в ночь на 7 декабря оккупанты тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.

Какова тактика российских ударов по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Россия продолжает применять ракетно-дронные удары, направленные прежде всего на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать дополнительное давление на украинское общество в разгар отопительного сезона.

Эксперт подчеркивает, что даже с учетом опыта предыдущих военных зим каждая новая атака создает дополнительную угрозу стабильной работе энергосистемы.

"Россия и в дальнейшем будет использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации", - заключает Селезнев.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Как сообщили в ГСЧС, одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенка, были деблокированы из поврежденных помещений.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 246 целей, в частности: 241 беспилотник с пяти направлений, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ и две баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23 из Курской области.

Напомним, 7 декабря стало известно о попадании российской ракеты в плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области. Эта дамба является критически важной для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов региона, и несмотря на ее вероятное уничтожение, критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.

Удары РФ по Украине / Инфографика: Главред

