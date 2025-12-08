Враг атаковал Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди них - дети

В результате атаки есть погибший, 5 человек ранены, среди которых 14-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Удар РФ по Днепропетровщине: есть погибший и раненые, среди них - дети

Коротко:

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами и артиллерией

В результате атаки есть погибший, 5 человек ранены, среди которых - дети

Воздушные силы уничтожили над областью 8 вражеских беспилотников

В ночь на 8 декабря российские войска ударили по Днепру и нескольким районам Днепропетровской области. К сожалению, есть погибший и пятеро пострадавших, среди которых двое детей.

В частности, под атакой были Криворожский, Павлоградский и Никопольский районы. Об этом сообщает и.о. председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

"Поздно вечером россияне ударили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую общины Криворожья. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Криворожском районе изуродованы сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод. Также горел дом на колесах.

По Межирицкой громаде Павлоградского района враг ударил беспилотниками - ранения получили четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое.

На Павлоградщине загорелся дом местных, еще два разбиты. Повреждены хозяйственная постройка и машина.

Из артиллерии и FPV-дронами российские войска обстреляли Никополь, Покровскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую громады. Там пострадала 13-летняя девочка. В результате обстрелов побиты две пятиэтажки, школа искусств и авто.

По областному центру оккупанты ударили БпЛА. Там огнем охватило админздание и задело три многоквартирных дома, авто.

По данным Воздушного командования, украинские военные уничтожили над регионом восемь вражеских беспилотников.

Какова тактика российских ударов по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Россия продолжает применять ракетно-пушечные удары, направленные прежде всего на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать дополнительное давление на украинское общество в разгар отопительного сезона.

Эксперт подчеркивает, что даже с учетом опыта предыдущих военных зим каждая новая атака создает дополнительную угрозу стабильной работе энергосистемы.

"Россия и в дальнейшем будет использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации", - заключает Селезнев.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Как сообщили в ГСЧС, одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенка, были деблокированы из поврежденных помещений.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 246 целей, в частности: 241 беспилотник с пяти направлений, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ и две баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23 из Курской области.

Напомним, 7 декабря стало известно о попадании российской ракеты в плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области. Эта дамба является критически важной для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов региона, и несмотря на ее вероятное уничтожение, критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.

О персоне: Владислав Гайваненко Владислав Викторович Гайваненко - украинский деятель, полковник милиции, заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации, и.о. председателя Днепропетровской областной администрации (с 15 октября 2025 года), сообщает Википедия.

