"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопровод

По данным ГосЧС, пострадали три человека, один - госпитализирован.

https://glavred.info/war/shahed-upal-vozle-zhilogo-doma-v-chernigove-zagorelsya-gazoprovod-10722155.html Ссылка скопирована

Атака на Чернигов привела к пожару на газопроводе / Коллаж:Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Ночью в Чернигове рядом с многоэтажкой взорвался дрон

Взрыв повредил окна, двери и автомобили возле дома

Из-за удара загорелся газопровод

Во время ночной российской атаки один из ударных беспилотников типа "Шахед" взорвался рядом с жилой многоэтажкой в Чернигове. Из-за взрыва загорелся газопровод. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома", — написал Брижинский в Telegram.

видео дня

Взрывной волной были выбиты окна и двери, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.

На месте происшествия возник пожар на газопроводе.

Аварийные службы уже ликвидируют последствия российской атаки. Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь.

Утром 8 декабря в ГосЧС уточнили, что в результате падения российского БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Пострадали три человека, один - госпитализирован в больницу

В доме повреждены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа.

На месте развернут "Пункт несокрушимости". Работают психологи ГосЧС. которые оказали помощь 24 людям.

Чернигову может грозить наступление армии РФ: мнение эксперта

Страна-агрессор Россия наращивает силы и может готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, повторение сценария февраля 2022 года с попыткой штурма Киева выглядит менее вероятно, однако удар по Чернигову уже нельзя исключать.

"Угроза такого плана Путина есть. Вопрос в том, за сколько и когда россияне соберут необходимые войска для возможной реализации таких действий", — сказал Романенко, передает ТСН.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенок, были деблокированы из поврежденных помещений.

Кроме того, минувшей ночью российские войска ударили по Днепру и нескольким районам Днепропетровской области. К сожалению, есть погибший и пятеро пострадавших, среди которых двое детей. В частности, под атакой были Криворожский, Павлоградский и Никопольский районы.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред