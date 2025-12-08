Укр
Читать на украинском
"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопровод

Анна Ярославская
8 декабря 2025, 08:53
По данным ГосЧС, пострадали три человека, один - госпитализирован.
Атака на Чернигов
Атака на Чернигов привела к пожару на газопроводе / Коллаж:Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Ночью в Чернигове рядом с многоэтажкой взорвался дрон
  • Взрыв повредил окна, двери и автомобили возле дома
  • Из-за удара загорелся газопровод

Во время ночной российской атаки один из ударных беспилотников типа "Шахед" взорвался рядом с жилой многоэтажкой в Чернигове. Из-за взрыва загорелся газопровод. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома", — написал Брижинский в Telegram.

Взрывной волной были выбиты окна и двери, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.

На месте происшествия возник пожар на газопроводе.

Аварийные службы уже ликвидируют последствия российской атаки. Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь.

Утром 8 декабря в ГосЧС уточнили, что в результате падения российского БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Пострадали три человека, один - госпитализирован в больницу

В доме повреждены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа.

На месте развернут "Пункт несокрушимости". Работают психологи ГосЧС. которые оказали помощь 24 людям.

  • Атака на Чернигов в ночь на 8 декабря
    Атака на Чернигов в ночь на 8 декабря Фото: ГосЧС, t.me/bryzynskyi
Чернигову может грозить наступление армии РФ: мнение эксперта

Страна-агрессор Россия наращивает силы и может готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, повторение сценария февраля 2022 года с попыткой штурма Киева выглядит менее вероятно, однако удар по Чернигову уже нельзя исключать.

"Угроза такого плана Путина есть. Вопрос в том, за сколько и когда россияне соберут необходимые войска для возможной реализации таких действий", — сказал Романенко, передает ТСН.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенок, были деблокированы из поврежденных помещений.

Кроме того, минувшей ночью российские войска ударили по Днепру и нескольким районам Днепропетровской области. К сожалению, есть погибший и пятеро пострадавших, среди которых двое детей. В частности, под атакой были Криворожский, Павлоградский и Никопольский районы.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

