235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусорку

Ей удалось найти множество предметов премиум-класса.

Девушка разбогатела, посетив "богатую" мусорку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Жительница пригорода Чикаго (США) Клаудия фон Маллинкродт стала настоящей сенсацией в соцсетях после того, как начала находить среди уличного хлама вещи стоимостью в тысячи долларов.

За несколько месяцев она доказала: то, что одни считают мусором, для других может стать настоящим сокровищем, пишет People.

После переезда в новый дом в 2024 году 35-летняя мама двоих детей начала замечать, что в состоятельных районах у обочин часто оказываются вполне качественные предметы интерьера и быта. Пережитые в юности финансовые трудности научили ее бережно относиться к вещам и видеть их ценность даже тогда, когда другие проходят мимо.

С марта 2025 года Клаудия выделяет один день в неделю для так называемых "мусорных маршрутов" по богатым кварталам. Все находки она снимает на видео и публикует в соцсетях. Такой необычный контент быстро стал вирусным — за короткое время на ее аккаунты подписались более 700 тысяч человек.

За это время фон Маллинкродт удалось найти множество предметов премиум-класса. Среди них — люстра бренда West Elm, картина стоимостью 2100 долларов (около 88 тысяч гривен), ковер Williams Sonoma за 3000 долларов (примерно 126 тысяч гривен), детская одежда, игрушки, комнатные растения и даже три рождественские елки.

Самой дорогой находкой стал ковер Restoration Hardware x Ben Soleimani стоимостью 5600 долларов (около 235 тысяч гривен). Его женщина бесплатно подарила одной из своих подписчиц.

"Большинство вещей — не мусор. Они просто стали ненужными. Это огромная разница", — говорит Клаудия.

Смотрите видео о том, что Клаудиа находит:

По ее словам, она давно перестала стесняться своего увлечения. Напротив, многие люди благодарны, что их выброшенные вещи получают вторую жизнь, а не отправляются на свалку. При этом Клаудия не берет громоздкие предметы, требующие серьезного ремонта, но с радостью спасает то, что может быть полезно другим.

"Мне нравится идея создавать дом, наполненный историей, а не просто покупками. Каждая подобранная вещь несет в себе кусочек жизни. Когда видишь, сколько качественных вещей выбрасывают без раздумий, начинаешь совсем иначе относиться к покупкам и ресурсам", — объясняет она.

Женщина уверена, что разумный и экологичный подход к таким находкам может быть не только экономичным, но и стильным и вдохновляющим.

Смотрите видео о том, что выбрасывают богатые люди на свалку:

