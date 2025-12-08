Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

Мария Николишин
8 декабря 2025, 11:44обновлено 8 декабря, 12:31
867
Акцизы обновятся не только для бензина, но и для других видов топлива.
Цены на бензин в Украине резко 'взлетят': какой будет новая стоимость топлива
Рост цен на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • В Украине скоро подорожает топливо
  • На это повлияют новые акцизы
  • Они вступят в силу 1 января 2026 года

В Украине ожидается существенный рост цен на топливо. Это произойдет из-за новых акцизов, которые вступят в силу 1 января 2026 года. Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что повышение акцизов спровоцирует рост стоимости топлива не только в 2026-м, но и в будущем.

видео дня

"Запланированное повышение акцизной нагрузки на топливо будет обусловливать ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", - говорится в сообщении.

Повышение акцизов на топливо в Украине

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года акцизы обновятся не только для бензина, но и для других видов топлива. Так:

  • на бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро;
  • на дизель - с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро;
  • на автогаз - с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

По прогнозам, ожидаемое подорожание оптовых цен приведет к ощутимым изменениям на заправках. Вероятно, стоимость бензина вырастет на 1,5-2,5 грн/л, дизеля - на 2-3 грн/л, а автогаза - на 1-1,8 грн/л.

Цены на бензин в Украине резко 'взлетят': какой будет новая стоимость топлива
Цены на бензин / Инфографика: Главред

Почему дорожает дизтопливо

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн ранее говорил, что на АЗС Украины в ближайшие недели водителей может ждать неприятный "сюрприз". В частности, дизтопливо может подорожать на 2,50 гривни за литр.

По его словам, на рынке топлива сейчас возникла аномальная ситуация, когда бензин и нефть движутся синхронно, а дизтопливо за месяц подорожало на 20%.

Цены на бензин - что известно

Как сообщал Главред, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорил, что цены на топливо в Украине могут вырасти на 4 гривни уже до конца 2025 года.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бензин дизтопливо цена бензина новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:11Фронт
Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:43Синоптик
Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Последние новости

13:29

Существует лишь один вариант: как правильно называть "стельку" для обуви

13:11

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:09

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

12:59

Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

12:46

Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
12:43

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:29

"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

12:27

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - гнев, Водолеям - отличные новости

12:15

"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

Реклама
12:14

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:04

Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

11:48

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

11:44

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

11:10

Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствияхФото

11:07

Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певицаВидео

11:00

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

10:56

Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

10:24

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваровВидео

Реклама
10:13

"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

10:04

235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусоркуВидео

09:48

"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

09:45

Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

09:39

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

09:30

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

09:00

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"Эксклюзив

08:53

"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопроводФото

08:41

Враг атаковал Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди них - детиФото

08:33

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Астрологи назвали знаки зодиака, которых чаще всего недооценивают

08:10

Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индиюмнение

07:44

"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спалиФото

07:33

"На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль

06:59

Трамп заявил, что Кремль согласился на мирный план, но Зеленский его не читалВидео

06:49

"Навсегда и не убежать": жена Adam обратилась к покойному музыканту

06:10

Переговоры и неприятные итоги неделимнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

04:45

"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

Реклама
03:41

Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

02:28

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять