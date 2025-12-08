Цены на бензин в Украине резко 'взлетят': какой будет новая стоимость топлива

Акцизы обновятся не только для бензина, но и для других видов топлива.

Рост цен на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине скоро подорожает топливо

На это повлияют новые акцизы

Они вступят в силу 1 января 2026 года

В Украине ожидается существенный рост цен на топливо. Это произойдет из-за новых акцизов, которые вступят в силу 1 января 2026 года. Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что повышение акцизов спровоцирует рост стоимости топлива не только в 2026-м, но и в будущем.

"Запланированное повышение акцизной нагрузки на топливо будет обусловливать ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", - говорится в сообщении.

Повышение акцизов на топливо в Украине

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года акцизы обновятся не только для бензина, но и для других видов топлива. Так:

на бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро;

на дизель - с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро;

на автогаз - с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

По прогнозам, ожидаемое подорожание оптовых цен приведет к ощутимым изменениям на заправках. Вероятно, стоимость бензина вырастет на 1,5-2,5 грн/л, дизеля - на 2-3 грн/л, а автогаза - на 1-1,8 грн/л.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Почему дорожает дизтопливо

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн ранее говорил, что на АЗС Украины в ближайшие недели водителей может ждать неприятный "сюрприз". В частности, дизтопливо может подорожать на 2,50 гривни за литр.

По его словам, на рынке топлива сейчас возникла аномальная ситуация, когда бензин и нефть движутся синхронно, а дизтопливо за месяц подорожало на 20%.

Цены на бензин - что известно

Как сообщал Главред, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорил, что цены на топливо в Украине могут вырасти на 4 гривни уже до конца 2025 года.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами.

