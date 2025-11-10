Уже в ближайшую неделю: цены на бензин в Украине резко подскочат

Эксперт сказал, что будет влиять на стоимость топлива.

Рост цен на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Стоимость топлива в Украине будет расти

В ближайшую неделю прогнозируется подорожание на одну гривну

В конце декабря цены также поднимутся

Цены на топливо в Украине могут вырасти на 4 гривни уже до конца 2025 года. Об этом заявил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире Lviv.Media.

По его словам, на ситуацию со стоимостью топлива влияют сразу несколько факторов - избыток нефти в мире, дефицит топлива в Европе после 19-го пакета санкций против России, а также геополитическое напряжение.

Он отметил, цены могут вырасти уже в ближайшую неделю.

"Мы ожидаем в ближайшую неделю рост на одну гривну и до конца ноября тоже будет рост еще на одну гривну. То есть, в ноябре я вижу две гривни. Где-то в конце декабря мы видим еще две гривни подорожания", - говорит эксперт.

Леушкин также добавил, что дополнительным фактором подорожания станет приближение "низкого сезона" и ожидаемое повышение акцизов с января 2026 года.

Когда начнет дорожать бензин

В "Инфляционном отчете" НБУ говорилось о том, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами.

"Начало 2026 года может стать переломным моментом, именно тогда в Украине введут новый этап повышения акцизов на топливо", - говорится в сообщении.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на бензин в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, до конца ноября цены на топливо в Украине могут вырасти: дизель - на 2-3 гривни, бензин - на 1-2 гривни за литр.

Аналитик консалтинговой компании "НефтьРынок" Александр Сиренко говорил, что в Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и более. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

