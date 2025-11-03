Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

Новые экономические факторы формируют сценарий, который может изменить ситуацию на заправках.

Украинские водители могут снова ощутить изменения на ценниках АЗС / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине прогнозируют рост цен на дизель и бензин до конца ноября

Дефицит топлива в Европе влияет на украинский рынок

Санкции и ограничения импорта создают риск подорожания

До конца ноября цены на топливо в Украине могут вырасти: дизель - на 2-3 гривны, бензин - на 1-2 гривны за литр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Прогнозы дело неблагодарное, но я вижу плюс 2 или даже 3 гривны по дизелю и плюс 1-2 гривны по бензину. Даже несмотря на "дикую" маржу, трейдеры останавливаться в росте не будут", - отметил эксперт. видео дня

Причины подорожания

По словам Леушкина, на рост цен влияют дефицит топлива в Европе после введения 19-го пакета санкций против России и украинские ограничения на импорт топлива российского происхождения.

"Ресурса не хватает, особенно дизеля. Его нельзя физически взять, мы сами себе запретили покупать там, где он есть. А привезти его оттуда, где он тоже есть, и где мы себе не запретили, мы сможем не раньше конца ноября, но это еще не факт, что так просто удастся", - пояснил он.

Как пишет enkorr, в начале октября импорт дизеля из Румынии резко сократился, вероятно, из-за неофициальных ограничений на поставки из порта Констанца.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Другие факторы влияния

Кроме того, эксперт обратил внимание, что дополнительным фактором роста станет уменьшение спроса на топливо в "низкий сезон" и повышение акцизов с 1 января.

"Все идем в низкий сезон, пролив у всех будет падать, а себестоимость налива литра в бак будет расти. А еще на горизонте акцизы новые. Так что через пару месяцев за дизель 65 гривен и бензин пятый по 70 с лишним - вполне реальная история", - подытожил Леушкин.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

