В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известно

Руслана Заклинская
8 октября 2025, 02:24
Украинские водители, которые регулярно превышают скорость или нарушают правила парковки, могут вскоре получать не только штрафы.
В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известно
В Украине планируют внедрить систему штрафных баллов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какую новую систему наказаний для водителей планируют ввести в Украине
  • Как будет работать механизм штрафных баллов
  • Какие последствия будут ждать тех, кто накопит слишком много баллов

В Украине планируют внедрить систему штрафных баллов для водителей, которая уже давно используется в странах Европейского Союза. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире телемарафона.

По его словам, система работает по принципу накопления баллов за нарушения. Водитель получает штрафные баллы за превышение скорости, неправильную парковку, создание аварийных ситуаций и другие нарушения. Чем больше баллов накоплено, тем более серьезные последствия могут наступить, вплоть до лишения водительского удостоверения.

"Эта система, она очень интересная, она давно уже используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения, независимо или это скоростной режим, или это парковка, или это создание каких-то аварийных ситуаций и так далее, они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько они накапливали баллы, это может влиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение", - рассказал Крейденко.

Он также подчеркнул, что сейчас в Украине существуют водители, которые систематически превышают скорость и получают штрафы, но не чувствуют серьезных последствий и продолжают рисковать жизнью других участников движения.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

"У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим, и есть такие лихачи, как говорят, и мажоры, которые каждый день по 10 штрафов имеют, но продолжают быстро ехать на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать себя и людей опасности. Соответственно, в законодательстве совсем не предусмотрено никакой дополнительной ответственности для таких людей", - добавил он.

Смотрите видео о системе штрафных баллов:

Штрафы в Украине

Как сообщал Главред, в Украине готовят законопроект, который усилит ответственность за управление в состоянии опьянения. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, документ предусматривает обязательную эвакуацию авто нарушителя на штрафплощадку, а во время военного положения - возможную конфискацию автомобиля для нужд ВСУ.

"Переобувка" авто - ежегодная забота водителей, от которой зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. В Украине пока нет четких дат перехода на зимнюю резину, но за шины, не соответствующие условиям (гололед, снег, износ), можно получить штраф от 340 до 680 грн.

Кроме этого, в Украине подготовили законопроект, который регулирует использование электросамокатов, моноколес и сигвеев. Они признаются полноценными участниками дорожного движения, но их запрещают на тротуарах и вводят новый знак - "Движение электросамокатов запрещено".

О персоне: Владимир Крейденко

Крейденко Владимир Викторович (род. 8 мая 1987, Мелитополь, Запорожская область, Украинская ССР) - народный депутат от партии "Слуга народа" IX созыва. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. С 2019 года - член партии "Слуга народа". Заместитель Председателя молодежного крыла партии по работе со студентами.

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
