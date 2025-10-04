Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Водители, которые нарушают правила на желтой разметке, рискуют получить штраф.

Что означает новая желтая разметка на перекрестках / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

На столичных дорогах и в других крупных городах водители все чаще замечают необычные квадратные желтые сетки на перекрестках. Это не дизайнерский эксперимент дорожников - это официальная разметка 1.10.3 ПДД.

Как пишет SUV News, которая призвана бороться с пробками и авариями. Согласно закону, водителям запрещается выезжать на площадь с такой разметкой, если дальше нет свободного пространства для проезда.

В случае нарушения правил, когда автомобиль заехал в "коробку" и перекрыл движение другим, водитель рискует получить штраф в размере 510 гривен. Инспекторы уже активно пользуются камерами автофиксации, поэтому избежать наказания становится сложнее.

Автоинструктор Сергей К. объясняет, что это правило позаимствовано из Лондона, где желтые сетки уже десятилетиями уменьшают количество аварий на перекрестках. По его словам, такие нововведения формируют у водителей культуру движения, которой часто не хватает на украинских дорогах.

Особенно часто желтую разметку можно встретить возле крупных торговых центров и на выездах на магистрали - там, где пробки могут превратить город в хаос. Научиться ждать, пока предыдущие автомобили тронутся, перед тем как въезжать в перекресток, занимает всего несколько секунд, но помогает избежать часовых пробок.

Статистика МВД свидетельствует, что с осени 2021 года количество ДТП на участках с такой разметкой уменьшилось. Хотя некоторые водители относятся к нововведению скептически, практика доказывает его эффективность.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

