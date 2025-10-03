Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

Оказывается, из-за некоторых цветов авто можно получить большой штраф.

Штрафы за цвет авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Почему в Германии выписывают штрафы за цвет авто

Какие цвета авто там запрещены

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль выделялся на дороге. Для этого многие используют яркие цвета, необычную фольгу, светоотражающую краску или блестящие или хромированные элементы. Но в некоторых странах за это можно получить штраф.

Где выписывают штраф за цвет авто

Auto Swiat рассказывает, что в Германии не каждый цвет разрешен на дороге. Некоторые оттенки могут привести к значительным штрафам и даже лишение водительских прав. Что важно, немецкая полиция индивидуально оценивает все случаи нарушения правил по окраске автомобилей.

Какие цвета авто запрещены в Германии

Согласно немецким правилам, цвета и лакокрасочное покрытие в целом, которые могут "поразить" других участников дорожного движения или ввести их в заблуждение, представляют опасность на дороге и поэтому являются незаконными.

Также запрещены ультраматовые краски, например Vantablack (исключительно черный, практически не отражает света), который делает автомобиль почти незаметным на дороге, поэтому считается серьезной опасностью. Так же запрещены флуоресцентные и светоотражающие краски, предназначенные исключительно для предупредительных целей.

Какие штрафы за запрещенные цвета авто

Известно, что использование запрещенных цветов может привести к штрафу до 135 евро (около 6588 грн) или лишение водительских прав.

Кроме того, даже если выбранный цвет разрешен, изменение основного цвета должно быть зафиксировано в документах на транспортное средство, иначе это считается административным правонарушением.

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, предоставляет советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

