Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

Мария Николишин
3 октября 2025, 14:44
Оказывается, из-за некоторых цветов авто можно получить большой штраф.
Штрафы за цвет авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему в Германии выписывают штрафы за цвет авто
  • Какие цвета авто там запрещены

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль выделялся на дороге. Для этого многие используют яркие цвета, необычную фольгу, светоотражающую краску или блестящие или хромированные элементы. Но в некоторых странах за это можно получить штраф.

Главред решил разобраться, в какой стране предусмотрен штраф за цвет авто.

Где выписывают штраф за цвет авто

Auto Swiat рассказывает, что в Германии не каждый цвет разрешен на дороге. Некоторые оттенки могут привести к значительным штрафам и даже лишение водительских прав. Что важно, немецкая полиция индивидуально оценивает все случаи нарушения правил по окраске автомобилей.

Какие цвета авто запрещены в Германии

Согласно немецким правилам, цвета и лакокрасочное покрытие в целом, которые могут "поразить" других участников дорожного движения или ввести их в заблуждение, представляют опасность на дороге и поэтому являются незаконными.

Также запрещены ультраматовые краски, например Vantablack (исключительно черный, практически не отражает света), который делает автомобиль почти незаметным на дороге, поэтому считается серьезной опасностью. Так же запрещены флуоресцентные и светоотражающие краски, предназначенные исключительно для предупредительных целей.

Какие штрафы за запрещенные цвета авто

Известно, что использование запрещенных цветов может привести к штрафу до 135 евро (около 6588 грн) или лишение водительских прав.

Кроме того, даже если выбранный цвет разрешен, изменение основного цвета должно быть зафиксировано в документах на транспортное средство, иначе это считается административным правонарушением.

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, предоставляет советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

