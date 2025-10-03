Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

Вы узнаете:
- Почему в Германии выписывают штрафы за цвет авто
- Какие цвета авто там запрещены
Многие водители хотят, чтобы их автомобиль выделялся на дороге. Для этого многие используют яркие цвета, необычную фольгу, светоотражающую краску или блестящие или хромированные элементы. Но в некоторых странах за это можно получить штраф.
Главред решил разобраться, в какой стране предусмотрен штраф за цвет авто.
Где выписывают штраф за цвет авто
Auto Swiat рассказывает, что в Германии не каждый цвет разрешен на дороге. Некоторые оттенки могут привести к значительным штрафам и даже лишение водительских прав. Что важно, немецкая полиция индивидуально оценивает все случаи нарушения правил по окраске автомобилей.
Какие цвета авто запрещены в Германии
Согласно немецким правилам, цвета и лакокрасочное покрытие в целом, которые могут "поразить" других участников дорожного движения или ввести их в заблуждение, представляют опасность на дороге и поэтому являются незаконными.
Также запрещены ультраматовые краски, например Vantablack (исключительно черный, практически не отражает света), который делает автомобиль почти незаметным на дороге, поэтому считается серьезной опасностью. Так же запрещены флуоресцентные и светоотражающие краски, предназначенные исключительно для предупредительных целей.
Какие штрафы за запрещенные цвета авто
Известно, что использование запрещенных цветов может привести к штрафу до 135 евро (около 6588 грн) или лишение водительских прав.
Кроме того, даже если выбранный цвет разрешен, изменение основного цвета должно быть зафиксировано в документах на транспортное средство, иначе это считается административным правонарушением.
Об источнике: Auto Swiat
Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, предоставляет советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.
