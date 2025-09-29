Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

Исследование показало, какие цвета делают авто практически невидимыми для других водителей.

https://glavred.info/auto/chernyy-ne-edinstvennyy-issledovanie-pokazalo-kakie-cveta-avto-povyshayut-avariynost-10702463.html Ссылка скопирована

Соблюдение правил дорожного движения остается ключевым фактором безопасности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие цвета авто самые опасные для водителей

Делает ли светлый цвет машину безопасной

Как совместить выбор цвета с безопасностью на дороге

Когда речь идет о безопасности на дороге, большинство водителей прежде всего обращают внимание на техническое состояние авто и собственное поведение за рулем. Однако на статистику ДТП существенно влияет еще один фактор - цвет кузова автомобиля.

Главред решил рассказать об интересном исследовании австралийских экспертов.

видео дня

По данным исследования Монешского университета в Австралии, темные оттенки авто повышают вероятность аварий. Как сообщает издание "Твоя машина", наиболее рискованным признан черный цвет.

Такие автомобили на 12% чаще попадают в ДТП по сравнению с белыми, а в условиях сумерек или утреннего тумана риск возрастает до 47%. Эксперты объясняют это тем, что черный автомобиль плохо заметен в тенях и на темной дороге.

Не лучше ситуация и с серым и темно-синим цветом - машины этих оттенков имеют на 7-11% больший риск аварий из-за того, что они сливаются с окружающей средой в плохих условиях видимости.

Яркие цвета тоже не всегда безопасны

Интересно, что даже ярко-красные авто фиксируют на 7% больше ДТП. По словам экспертов, яркий красный может восприниматься другими водителями как второстепенный объект, подобно дорожным знакам или светофору.

Светлые и контрастные цвета повышают видимость

Зато светлые и яркие оттенки снижают риски. Белый цвет лучше всего видно в любое время суток, а желтый - отлично контрастирует даже на загруженных трассах. Редкие цвета, такие как оранжевый или золотой, также отличаются высокой заметностью.

Итак, как подчеркивают эксперты, выбор цвета действительно влияет на статистику ДТП, но не заменяет внимательность и ответственность водителя. Лучший совет - выбирать видимые оттенки и соблюдать правила дорожного движения.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред