Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

Марина Фурман
26 сентября 2025, 17:55
Этот дорожный знак можно увидеть в одной из стран Европы.
Дорожный знак, автомобили
Черные ворота на белом фоне - что означает этот знак / Коллаж: Главред, фото: pixabay, East News

Вы узнаете:

  • Что означает дорожный знак черные ворота на белом полотне
  • Какой штраф за игнорирование этого символа

На дорогах новый появился знак, который вызвал вопросы среди водителей. Черные ворота на белом фоне - так выглядит символ, который многие считают совершенно непонятным. Этот дорожный знак заметили в Германии. Главред выяснил, что именно он означает и как должны действовать водители, когда увидели его на немецких дорогах.

Черные ворота на белом фоне - что означает этот знак

Все очень просто, такой знак обязывает водителей парковаться перпендикулярно. Это означает, что автомобиль нужно ставить передним или задним боком к краю проезжей части, а не параллельно, объясняют на портале Interia Motoryzacja.

Сегодня этот знак можно увидеть редко, поскольку в большинстве мест водителей направляют линии, нанесенные на асфальт. Однако там, где отсутствует горизонтальная разметка, черные ворота на белом фоне все еще действуют.

Какой штраф за неправильную парковку в Германии

Самый низкий штраф за неправильную парковку составляет 20 евро. В случае препятствования движению или блокирования проезда штраф возрастает до 55 евро.

Если же транспортное средство эвакуируют, тогда придется заплатить несколько сотен евро.

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред



