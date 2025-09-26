Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

Вы узнаете:
- Что означает дорожный знак черные ворота на белом полотне
- Какой штраф за игнорирование этого символа
На дорогах новый появился знак, который вызвал вопросы среди водителей. Черные ворота на белом фоне - так выглядит символ, который многие считают совершенно непонятным. Этот дорожный знак заметили в Германии. Главред выяснил, что именно он означает и как должны действовать водители, когда увидели его на немецких дорогах.
Черные ворота на белом фоне - что означает этот знак
Все очень просто, такой знак обязывает водителей парковаться перпендикулярно. Это означает, что автомобиль нужно ставить передним или задним боком к краю проезжей части, а не параллельно, объясняют на портале Interia Motoryzacja.
Сегодня этот знак можно увидеть редко, поскольку в большинстве мест водителей направляют линии, нанесенные на асфальт. Однако там, где отсутствует горизонтальная разметка, черные ворота на белом фоне все еще действуют.
Какой штраф за неправильную парковку в Германии
Самый низкий штраф за неправильную парковку составляет 20 евро. В случае препятствования движению или блокирования проезда штраф возрастает до 55 евро.
Если же транспортное средство эвакуируют, тогда придется заплатить несколько сотен евро.
