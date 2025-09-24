Укр
"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

Мария Николишин
24 сентября 2025, 13:31
Игнорирование нового знака может привести к юридическим последствиям.
Новый дорожный знак / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Где появился зеленый дорожный знак
  • О чем он информирует

Водители должны знать как выглядят и что означают все дорожные знаки. Однако, когда в некоторых странах вводят новые правила, не все знают, как себя вести.

Главред решил разобраться, где можно увидеть новый зеленый дорожный знак.

В какой стране ввели новый дорожный знак

Зеленые дорожные знаки с большой буквой "N" начали появляться вдоль чешских автомагистралей. Они являются частью официальной системы объездов, предназначенной для спасения водителей в случае аварий, дорожных работ и массовых заторов, сообщает Interia.

Что означает зеленый дорожный знак с буквой "N"

Знаки с буквой "N" имеют зеленый фон и содержат номер объезда, стрелки направления и, в некоторых случаях, пункт назначения. Объезды начинаются на съездах с автомагистрали и ведут по местным дорогам, пока снова не присоединятся к движению на главной трассе.

Маршруты, обозначенные буквой "N", были разработаны для легковых автомобилей. Грузовики могут использовать их только при отсутствии ограничений по весу, высоте или ширине. В противном случае они должны выбрать альтернативные маршруты.

Внедрение системы объезда имело целью улучшить движение транспорта во время кризисных ситуаций, таких как аварии, дорожные работы или внезапные закрытия участков автомагистралей.

Дорожный знак с буквой "N" / фото: скриншот

Стоит заметить, что зеленый знак "N" - это не просто рекомендация, а часть официального регулирования дорожного движения. В будущем его игнорирование может привести не только к пробкам, но и к юридическим последствиям.

Похожий дорожный знак в Украине

В Украине существует довольно похожий дорожный знак 5.67.3 "Номер и направление маршрута (дороги)".

Дорожный знак 5.67.3 / фото: vodiy.ua

Vodiy.ua сообщает, что знак применяется:

  • перед перекрестком для указания номера пересекаемой дороги;
  • информирование об изменении на перекрестке направления маршрута (дороги) с указанным номером;
  • организации выезда на дорогу с указанным номером на транспортной развязке в разных уровнях или транспортной развязке в одном уровне со сложной планировкой (кольцевые развязки, пересечение более чем двух дорог и т.д.).
Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

