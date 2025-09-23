Как проверить амортизаторы авто за минуту: инженер раскрыл простой гаражный тест

Инженер объяснил, какие признаки износа амортизаторов сигнализируют о необходимости ремонта подвески.

https://glavred.info/auto/kak-proverit-amortizatory-avto-za-minutu-inzhener-raskryl-prostoy-garazhnyy-test-10700447.html Ссылка скопирована

Специалист советует не игнорировать удары и раскачивание кузова / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как самостоятельно проверить амортизаторы дома

Какие звуки и колебания сигналят о поломке

Почему важно не откладывать визит на СТО

Амортизаторы обеспечивают стабильность автомобиля, уменьшают удары и предотвращают раскачивание кузова.

Главред решил выяснить, как своевременно распознать проблемы с амортизаторами и избежать опасности на дороге.

видео дня

Если детали ослабевают, авто ведет себя "нервно": слышны глухие удары, кузов качается даже после небольшой ямы, а в поворотах машина как будто "плывет". Это опасно, потому что уменьшается контакт колес с дорогой, а риск аварии возрастает.

Инженер автосервиса в комментарии для издания "Твоя МАШИНА" объяснил:

"Первым признаком износа амортизатора являются следы жидкости на его корпусе. Если он влажный - его работа под вопросом. Далее нужна проверка на стенде, потому что только там можно увидеть реальное состояние подвески".

Гаражный тест амортизаторов

Впрочем, если вы не готовы сразу ехать на СТО, есть простой "гаражный" тест. Нажмите на перед или зад кузова и резко отпустите. Если машина делает больше одного колебания вверх-вниз, амортизаторы работают ненадлежащим образом. Хоть этот метод не заменяет профессиональной диагностики, он помогает подтвердить подозрения.

Сигналы о неисправности во время движения

Еще один сигнал - громкие удары при проезде ухабов. Если колеса отскакивают от асфальта, а кузов качается дольше, чем следует, это признак изношенных деталей. В городе такие симптомы видны на трамвайных путях, за городом - на волнистых участках трассы.

Рекомендации экспертов

Эксперты отмечают: амортизаторы - не мелочь, а ключевой элемент безопасности. Если авто стало "нервным", не откладывайте визит на СТО. Проверьте состояние подвески сейчас, чтобы избежать опасных последствий в будущем.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред