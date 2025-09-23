Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Как проверить амортизаторы авто за минуту: инженер раскрыл простой гаражный тест

Руслан Иваненко
23 сентября 2025, 00:12
14
Инженер объяснил, какие признаки износа амортизаторов сигнализируют о необходимости ремонта подвески.
Авто
Специалист советует не игнорировать удары и раскачивание кузова / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как самостоятельно проверить амортизаторы дома
  • Какие звуки и колебания сигналят о поломке
  • Почему важно не откладывать визит на СТО

Амортизаторы обеспечивают стабильность автомобиля, уменьшают удары и предотвращают раскачивание кузова.

Главред решил выяснить, как своевременно распознать проблемы с амортизаторами и избежать опасности на дороге.

видео дня

Если детали ослабевают, авто ведет себя "нервно": слышны глухие удары, кузов качается даже после небольшой ямы, а в поворотах машина как будто "плывет". Это опасно, потому что уменьшается контакт колес с дорогой, а риск аварии возрастает.

Инженер автосервиса в комментарии для издания "Твоя МАШИНА" объяснил:

"Первым признаком износа амортизатора являются следы жидкости на его корпусе. Если он влажный - его работа под вопросом. Далее нужна проверка на стенде, потому что только там можно увидеть реальное состояние подвески".

Гаражный тест амортизаторов

Впрочем, если вы не готовы сразу ехать на СТО, есть простой "гаражный" тест. Нажмите на перед или зад кузова и резко отпустите. Если машина делает больше одного колебания вверх-вниз, амортизаторы работают ненадлежащим образом. Хоть этот метод не заменяет профессиональной диагностики, он помогает подтвердить подозрения.

Сигналы о неисправности во время движения

Еще один сигнал - громкие удары при проезде ухабов. Если колеса отскакивают от асфальта, а кузов качается дольше, чем следует, это признак изношенных деталей. В городе такие симптомы видны на трамвайных путях, за городом - на волнистых участках трассы.

Рекомендации экспертов

Эксперты отмечают: амортизаторы - не мелочь, а ключевой элемент безопасности. Если авто стало "нервным", не откладывайте визит на СТО. Проверьте состояние подвески сейчас, чтобы избежать опасных последствий в будущем.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

01:29Война
РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

00:42Война
"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

00:02Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Последние новости

01:29

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

00:12

Как проверить амортизаторы авто за минуту: инженер раскрыл простой гаражный тест

00:02

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события годаВидео

22 сентября, понедельник
23:30

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встречВидео

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
22:57

"Ленивый" способ: как превратить листья в "черное золото" всего за одну осеньВидео

21:31

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:21

Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

21:17

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

Реклама
21:08

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

20:54

Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

Реклама
19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

Реклама
15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять