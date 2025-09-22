Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дороге

Вы узнаете:
- Какие есть знаки Stop
- О чем говорит синий цвет знака
Существует множество дорожных знаков. В частности, красный знак Stop - один из самых известных в мире. Он четко указывает на обязанность остановиться. Но, оказывается, этот восьмиугольник может быть другого цвета.
Главред решил разобраться, что означает синий знак Stop.
Какая разница между красным и синим знаком Stop
В Interia рассказывают, что на Гавайях иногда можно увидеть необычный синий вариант знака Stop.
Он является неофициальным и устанавливается частными владельцами на их территории, например, на парковках или в туристических зонах.
В отличие от официальных красных знаков, он не требует согласования с органами дорожного движения.
О чем предупреждает синий знак Stop
Синие знаки Stop так же служат предупреждением для водителей, побуждая их остановиться, чтобы предотвратить столкновения. Хотя они не имеют юридической силы, большинство водителей относятся к ним так же серьезно, как и к обычным знакам.
Какими еще бывают знаки Stop
Автор канала Правила онлайн в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине есть три дорожных знака с надписью Stop. Они отличаются видом и вариантами применения. Так:
- Дорожный знак 5.69 это информационно-указательный знак, указывающий на место остановки транспортных средств во время запрещенного сигнала светофора или регулировщика.
- Табличка 7.1.2 применяется со знаком 2.1 или 2.2 и обозначает расстояние до начала места введения соответствующего ограничения или объекта.
- Дорожный знак 2.2 запрещает проезд без остановки перед стоп-линией, а если она отсутствует - то перед знаком.
Что означают различные знаки Стоп - видео:
Об источнике: Interia Motoryzacja
Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.
