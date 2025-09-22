Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дороге

Знаки Stop могут иметь разный вид, но не все они требуют немедленной остановки.

Синий знак Stop на дороге / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Существует множество дорожных знаков. В частности, красный знак Stop - один из самых известных в мире. Он четко указывает на обязанность остановиться. Но, оказывается, этот восьмиугольник может быть другого цвета.

Какая разница между красным и синим знаком Stop

В Interia рассказывают, что на Гавайях иногда можно увидеть необычный синий вариант знака Stop.

Он является неофициальным и устанавливается частными владельцами на их территории, например, на парковках или в туристических зонах.

В отличие от официальных красных знаков, он не требует согласования с органами дорожного движения.

Синий знак Stop / фото: скриншот

О чем предупреждает синий знак Stop

Синие знаки Stop так же служат предупреждением для водителей, побуждая их остановиться, чтобы предотвратить столкновения. Хотя они не имеют юридической силы, большинство водителей относятся к ним так же серьезно, как и к обычным знакам.

Какими еще бывают знаки Stop

Автор канала Правила онлайн в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине есть три дорожных знака с надписью Stop. Они отличаются видом и вариантами применения. Так:

Дорожный знак 5.69 это информационно-указательный знак, указывающий на место остановки транспортных средств во время запрещенного сигнала светофора или регулировщика.

Дорожный знак 5.69 / фото: vodiy.ua

Табличка 7.1.2 применяется со знаком 2.1 или 2.2 и обозначает расстояние до начала места введения соответствующего ограничения или объекта.

Табличка 7.1.2 / фото: vodiy.ua

Дорожный знак 2.2 запрещает проезд без остановки перед стоп-линией, а если она отсутствует - то перед знаком.

Дорожный знак 2.2 / фото: vodiy.ua

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

