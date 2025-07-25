Новый зеленый дорожный знак озадачивает украинских водителей: что он означает

Вы узнаете:
- Что означает новый зеленый дорожный знак в Украине
- Что нужно сделать водителям, которые этот знак видят
В Украине на дорогах водители все чаще замечают новый тип дорожных знаков. Такие новые знаки имеют вид круга с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне.
Они не являются обязательными к исполнению, но содержат важную информацию для безопасного движения по дороге, сообщает mAuto.
Такие знаки предупреждают о рекомендуемой скорости на определенном участке дороги. Цифра внутри знака означает именно то, какой скорости рекомендуется придерживаться на определенном участке.
Чаще всего их размещают в местах, где есть повышенный риск дорожно-транспортных происшествий, в частности, вблизи школ, в жилых районах или на сложных участках трассы.
Такой знак призывает водителей снизить скорость транспортного средства и быть внимательнее. Однако превышение указанного предела не наказывается штрафом.
Стоит отметить, что подобные дорожные знаки уже давно используются в ряде стран Европы, в частности, их можно заметить в Норвегии и Германии. В этих странах они также имеют рекомендательный статус и служат для того, чтобы привлечь внимание водителей и предупредить их о рекомендуемой скорости.
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