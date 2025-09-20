Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

Водителям Великобритании советуют подготовить свои автомобили к сезону пауков.

Как палочка корицы поможет вам избавиться от пауков в авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему водители в Великобритании кладут палочки корицы в салон авто

Какие риски связаны с появлением пауков

Какие природные средства могут отпугивать пауков

Сезон пауков официально начался в начале сентября и продлится до середины осени или начала ноября. Хотя большинство пауков живет в домах, они часто ищут теплые места для жизни и салон авто может стать таким "убежищем".

Поэтому эксперты советуют водителям использовать репелленты, чтобы избежать неприятных сюрпризов за рулем. Главред узнал, какие природные средства отпугивают пауков.

Штрафы за отвлечение на паука

По словам автомобильного эксперта Ли Кэролайн из компании LJC Autospares, британской водители, которые отвлекаются на пауков во время движения, могут получить штраф до 1000 фунтов стерлингов за неосторожное вождение, пишет Daily Express. Если отвлечение приведет к аварии, штраф может вырасти до 2500 фунтов, а на водительские права наложат девять штрафных баллов.

Чтобы избежать подобных инцидентов, специалисты советуют использовать натуральные репелленты, среди которых особое внимание уделяют палочкам корицы.

Почему корица отпугивает пауков

Пауки очень чувствительны к запахам и избегают сильных ароматов, таких как корица. Основной активный компонент корицы - циннамальдегид. Он раздражает чувствительные волоски на лапках паука, предотвращая их проникновение в помещение с запахом.

Где расположить палочки корицы в автомобиле:

на приборной панели

в дверях

в багажнике

в углах пола

Как сделать, чтобы стекла в автомобиле не запотевали / Инфографика: Главред

Альтернативные ароматы и домашние средства

Эксперты советуют добавлять в салон автомобиля другие сильные ароматы, отпугивающие пауков: цитрусовые, мяту и эфирные масла чайного дерева. Можно использовать освежители воздуха с ароматом корицы или делать домашний спрей.

Смешайте пару чайных ложек молотой корицы или эфирного масла с водой. Дайте раствору настояться несколько часов, затем процедите его, чтобы убрать комочки. Распыляйте смесь в салоне автомобиля.

Также пауков привлекают остатки пищи и захламленные темные места, поэтому важно поддерживать чистоту в салоне и снаружи авто. Белые уксусные растворы могут одновременно чистить и отпугивать насекомых.

