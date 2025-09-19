Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советы

Даже в случае полной разрядки батареи водитель электромобиля может безопасно остановиться и найти способ, как подзарядиться.

Как действовать, если электрокар разрядился на дороге / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Как работает многоступенчатая система предупреждений в электромобиле

Что такое "режим черепахи"

Что делать, если электромобиль остановился из-за исчерпания заряда

Страх остаться с разряженной батареей посреди дороги остается одним из главных психологических барьеров для потенциальных владельцев электромобилей. Однако современные технологии делают этот процесс гораздо более безопасным, чем может показаться на первый взгляд. В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, электрокар не останавливается внезапно - система управления батареей гарантирует контролируемую и безопасную остановку.

Главред узнал, что делать, если разрядился электрокар.

Многоступенчатая система предупреждений

Производители электромобилей внедрили многоступенчатую систему оповещений, чтобы дать водителю максимум времени для реагирования. Первые предупреждения появляются, когда заряд батареи падает до 20-25%. Бортовой компьютер выводит сообщение, меняет цвет индикатора и предлагает ближайшие зарядные станции.

Когда уровень заряда становится критическим (менее 10%), система начинает ограничивать работу энергоемких, но не критичных для движения систем, таких как климат-контроль или подогрев сидений. Это позволяет продлить остаточный запас энергии для безопасного движения к зарядной станции.

Смотрите видео о том, что произойдет, если разрядится электромобиль:



"Режим черепахи" и контролируемая остановка

Ключевым этапом перед полной остановкой является так называемый "режим черепахи", рассказали в YouTube-канале "Киловатт kW". Когда заряд почти исчерпан, система значительно ограничивает мощность, снижая скорость и динамику разгона. Это позволяет водителю безопасно съехать с проезжей части и избежать опасности для себя и других участников движения.

Даже после остановки важные системы - аварийная сигнализация, тормоза и гидроусилитель руля - продолжают работать от отдельной 12-вольтовой батареи.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Что делать, если автомобиль остановился

В случае полной остановки электромобиля единственный безопасный выход - вызов эвакуатора. Важно заранее сообщить диспетчеру, что речь идет об электрокаре, ведь его транспортировка требует специальной платформы. Классическая буксировка может повредить трансмиссию и другие компоненты электромобиля.

Если электрокар разрядился на дороге, водитель может обратиться к производителю. Большинство компаний оказывают поддержку водителям с пустыми батареями.

BMW: сервисные центры почти во всех крупных городах; можно вызвать автомобиль для подзарядки прямо на дороге или транспортировки к заправке. KIA: 7 лет гарантии на батарею; услуга транспортировки электрокара до ближайшей станции. Volkswagen: двухлетняя гарантия; можно заказать эвакуатор до заправки или домой. Mercedes: возобновляемая гарантия до 30 лет при пользовании фирменным сервисом. Opel: платный вызов автомобиля с переносной зарядкой.

Также можно вызвать специальные службы с мобильной электрозаправкой. Однако такая фукция пока доступна преимущественно в крупных городах.

Кроме этого, можно воспользоваться собственными средствами, например энерго-канистрой, которую можно поместить в багажнике.

Хотя полный разряд батареи не является катастрофой, следует избегать таких ситуаций, ведь они могут негативно повлиять на долговечность аккумулятора. Полная остановка электромобиля - это контролируемый процесс, разработанный для максимальной безопасности водителя и минимизации дискомфорта.

Об источнике: YouTube-канал "Киловатт kW" YouTube-канал "Киловат kW" - это украинский ресурс, посвященный электромобилям, зарядным станциям и другим аспектам современных автомобильных технологий без двигателей внутреннего сгорания. Канал ориентирован на тех, кто интересуется электрической мобильностью, ищет советы по использованию электрокаров в реальных условиях и хочет узнать больше об инновациях в автоиндустрии.

