Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

С началом осени начинается сезон пауков, которые в поисках убежища пробираются в дома и автомобили. Поэтому многие водители ищут различные средства, которые могут отпугнуть этих вредителей.
Что отпугивает пауков от авто
Автомобильный эксперт Ли Кэролайн предупреждает, что водителей, которых отвлекает паук в их авто за рулем, могут даже оштрафовать за неосторожное и невнимательное вождение, пишет express.co.uk.
Чтобы избежать этой проблемы, водителям рекомендуется использовать природные средства отпугивания. Например, размещать лимонные корки в своем автомобиле.
"Пауки имеют очень чувствительное обоняние и не любят сильных ароматов, особенно цитрусовых, таких как лимон. Таким образом, водители могут использовать это, размещая лимонные кожуры на приборной панели или на полу", - говорится в сообщении.
Стоит заметить, что вместо лимона также можно использовать кожуру апельсина, грейпфрута или лайма.
"Пауков отпугивают определенные сильные ароматы, поэтому добавление таких ароматов, как цитрус, мята и чайное дерево, в салон вашего автомобиля с помощью освежителя воздуха может помочь их отпугнуть. Еще один аромат, который пауки ненавидят - это корица, поэтому размещение освежителей воздуха с ароматом корицы или обычных палочек в вашем автомобиле также может быть эффективным решением", - отмечает эксперт.
Что привлекает пауков
Пауки любят темные, защищенные места. Это могут быть пакеты, обертки и коробки, которые могут лежать в авто.
Кроме того, остатки пищи могут привлекать насекомых, которые, в свою очередь, привлекают пауков. Поэтому поддержание чистоты автомобиля как внутри, так и снаружи важно для отпугивания пауков и избавления от насекомых, которыми они питаются.
