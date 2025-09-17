Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

В осенние месяцы года водители часто находят пауков в своих автомобилях.

Почему в авто кладут лимон / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему в автомобиле заводятся пауки

Как с ними бороться

С началом осени начинается сезон пауков, которые в поисках убежища пробираются в дома и автомобили. Поэтому многие водители ищут различные средства, которые могут отпугнуть этих вредителей.

Главред решил разобраться, что поставить в авто, чтобы избавиться от пауков.

Что отпугивает пауков от авто

Автомобильный эксперт Ли Кэролайн предупреждает, что водителей, которых отвлекает паук в их авто за рулем, могут даже оштрафовать за неосторожное и невнимательное вождение, пишет express.co.uk.

Чтобы избежать этой проблемы, водителям рекомендуется использовать природные средства отпугивания. Например, размещать лимонные корки в своем автомобиле.

"Пауки имеют очень чувствительное обоняние и не любят сильных ароматов, особенно цитрусовых, таких как лимон. Таким образом, водители могут использовать это, размещая лимонные кожуры на приборной панели или на полу", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что вместо лимона также можно использовать кожуру апельсина, грейпфрута или лайма.

"Пауков отпугивают определенные сильные ароматы, поэтому добавление таких ароматов, как цитрус, мята и чайное дерево, в салон вашего автомобиля с помощью освежителя воздуха может помочь их отпугнуть. Еще один аромат, который пауки ненавидят - это корица, поэтому размещение освежителей воздуха с ароматом корицы или обычных палочек в вашем автомобиле также может быть эффективным решением", - отмечает эксперт.

Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Что привлекает пауков

Пауки любят темные, защищенные места. Это могут быть пакеты, обертки и коробки, которые могут лежать в авто.

Кроме того, остатки пищи могут привлекать насекомых, которые, в свою очередь, привлекают пауков. Поэтому поддержание чистоты автомобиля как внутри, так и снаружи важно для отпугивания пауков и избавления от насекомых, которыми они питаются.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

