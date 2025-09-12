Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителям

Фрукты, кисломолочные продукты и безалкогольное пиво могут показать алкоголь в крови даже у трезвого водителя.

Даже без употребления алкоголя некоторые блюда и напитки способны показать небольшую концентрацию спирта в крови водителей. Телеведущая Настя Рейн в TikTok обратила внимание на продукты, которые перед поездкой могут вызвать ложные показатели алкотестера.

Перед поездкой водителям следует быть осторожным с некоторыми продуктами. Среди них:

Апельсин и апельсиновый сок - даже свежий апельсин или стакан сока может заставить алкотестер показать 0,2-0,3 промилле. Причина заключается в ферментации натуральных сахаров во фрукте. Банан - после его потребления прибор иногда фиксирует до 0,2 промилле. Бутерброд с черным хлебом, маслом и сырокопченой колбасой - такой перекус тоже может дать алкотестеру сигнал до 0,2 промилле. Хлеб и некоторые виды колбасы содержат продукты брожения или спиртовые добавки, кратковременно влияющие на измерения. Кумыс, йогурт, кефир - кисломолочные продукты могут поднять показатели до 0,6 промилле. Это объясняется тем, что в процессе ферментации молочных бактерий образуется небольшое количество алкоголя. Безалкогольное пиво - хотя оно считается безалкогольным, некоторые марки содержат до 0,5% спирта, из-за чего алкотестер может показать 0,1-0,4 промилле.

Какие продукты вызывают подозрения у полиции

Опытный патрульный в комментарии для издания "Твоя машина" рассказал, какие продукты могут "ввести в заблуждение" патрульных и стать причиной недоразумений на дороге.

Инспектор начал с винограда. По его словам, он создает во рту запах, похожий на винный, а во время переваривания ягоды могут выделяться пары спирта. Из-за этого прибор иногда показывает повышенный уровень. Похожий эффект дают квас, кефир и йогурт. Водители жаловались, что после стакана кваса алкотестер показывал

"0,2 промилле", хотя они не пили алкоголя.

В список рискованных продуктов также попали чеснок и лук. Их резкий запах инспекторы иногда воспринимают как попытку скрыть употребление спиртного. Аналогично реагируют на соленья или мятные леденцы - после их потребления проверка почти гарантирована.

"Алкотестер реагирует не только на этанол. Некоторые продукты создают во рту пары, похожие по химическому составу, что вводит прибор в заблуждение. Но это не означает, что водитель пьян", - пояснил автоюрист с 20-летним стажем Александр.

Что делать, если у трезвого водителя обнаружили алкоголь в крови

При этом патрульный подчеркнул, что трезвым водителям бояться нечего. Даже если алкотестер показал небольшое превышение, результат может быть ошибочным. Законный предел - 0,2 промилле. Если показатель выше, водитель имеет право требовать медицинский осмотр, во время которого врач-нарколог определит состояние точнее и учтет влияние пищевых факторов.

"Не спешите подписывать протокол. Если вы уверены в своей трезвости, просите повторный осмотр в больнице. Это ваше законное право", - подчеркнул юрист.

О персоне: Настя Рейн Настя Рейн - украинская телеведущая, журналистка и духовный практик. Она работает на телеканале Novyny.LIVE, где ведет новостные программы и аналитические эфиры. Ее журналистский опыт насчитывает более 15 лет, включая работу парламентским корреспондентом и ведущей на телевидении. Также Настя является сертифицированным психологом и интересуется квантовой физикой и астрономией. В Instagram и TikTok она делится своими мыслями, профессиональными взглядами и духовными практиками.

