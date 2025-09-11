Водители заметили в авто загадочный шарик возле лобового стекла: зачем он нужен

Этот прибор отвечает за важную функцию автомобиля.

Зачем в авто устанавливают шарик возле лобового стекла / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Для чего в авто нужен маленький шарик возле лобового стекла

Как работает этот датчик

Нужно ли за ним ухаживать

Моментами водители не обращают внимания на мелкие детали в своих автомобилях. Одной из таких является небольшой сферический пластиковый элемент на приборной панели. Мало того, что эту деталь иногда не замечают, некоторые даже не догадываются, зачем она нужна и какова ее функция. Главред выяснил, что маленький шарик на панели автомобиля выполняет важную функцию.

Оказывается, что полукруглые пластиковые детали обычно расположены на панели приборов под лобовым стеклом, чаще всего в центре, в некоторых автомобилях их устанавливают парами, в основном по бокам.

На сайте Interia Motoryzacja отмечают, что этот элемент отвечает за тепловой комфорт салона. Полукруглая деталь измеряет интенсивность солнечных лучей. Эти данные являются ключевыми для системы автоматического кондиционирования, которая на их основе регулирует температуру и поток воздуха.

Когда солнце нагревает салон, система климат-контроля автоматически охлаждает воздух. Датчик солнечного света помогает определять, насколько интенсивно регулировать воздух и температуру.

Как ухаживать за датчиком

Эксперты рекомендуют не накрывать датчик, поскольку это может привести к неправильной работе системы кондиционирования.

Время от времени важно проверять, чистая ли поверхность датчика, поскольку пыль и грязь могут нарушать его работу. Если вы заметили, что кондиционер работает неправильно, проверьте, не поврежден ли датчик или загрязнен. В случае проблем стоит обратиться к специалисту, который проведет диагностику системы.

Стоит отметить, что такие датчики бывают разных форм и устанавливаются в разных местах - иногда их трудно заметить с первого взгляда.

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

