Забытое правило: как правильно проезжать перекресток, если светофоры не работают

Вы узнаете:
- Как правильно проезжать перекресток, когда светофоры не работают
- Практические советы для безопасной езды без светофоров
- Что делать водителям на нерегулируемых перекрестках
Проблема выключенных светофоров стала обыденной для украинских городов. Плановые и аварийные отключения электроэнергии создают хаос на дорогах, заставляя водителей полагаться только на собственное внимание и знание правил дорожного движения. Об этом пишет "Твоя машина".
Главред решил разобрать ситуацию для безопасного движения на нерегулируемых перекрестках.
Полиция напоминает: в таких случаях главным инструментом безопасности является здравый смысл и точное знание правил.
Оценивайте обстановку на перекрестках
Эксперты советуют сперва оценить обстановку. На перекрестках неравнозначных дорог преимущество имеет транспорт, движущийся по главной дороге. На равнозначных участках действует правило правой руки - пропускают авто, приближающееся справа. Хотя эта норма кажется простой, в напряженной ситуации многие водители теряются.
Используйте указатели и притормаживайте
Еще один совет: использование указателей поворота нельзя игнорировать. Даже простая смена направления без сигнала может привести к недоразумениям. Также стоит притормозить перед въездом на перекрёсток - это даёт время на оценку ситуации и уменьшает риск резких манёвров.
Другие интересные новости для водителей
Главред предупреждал водителей, что в Украине начали серьезно штрафовать из-за колес. Более того, некоторых даже могут лишить прав.
Кроме того, в Украине упростили процедуру получения водительских прав категории СЕ на период военного положения. Теперь претенденты могут получить такие права без обязательного годового стажа вождения грузовых автомобилей категории С.
Напомним, что в Украине фиксируют все больше случаев, когда водителей привлекают к ответственности не только штрафами, но и временным лишением права управления авто из-за незаконной смены фар. Речь идет о замене штатных ламп на ксеноновые, галогенные или LED-элементы в оптических блоках, которые не предназначены для таких изменений
