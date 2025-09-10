Забытое правило: как правильно проезжать перекресток, если светофоры не работают

Как водителям оценить обстановку на перекрестках без светофоров во избежание аварий.

https://glavred.info/auto/zabytoe-pravilo-kak-pravilno-proezzhat-perekrestok-esli-svetofory-ne-rabotayut-10697006.html Ссылка скопирована

Как применять правило правой руки и ориентироваться на главную дорогу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно проезжать перекресток, когда светофоры не работают

Практические советы для безопасной езды без светофоров

Что делать водителям на нерегулируемых перекрестках

Проблема выключенных светофоров стала обыденной для украинских городов. Плановые и аварийные отключения электроэнергии создают хаос на дорогах, заставляя водителей полагаться только на собственное внимание и знание правил дорожного движения. Об этом пишет "Твоя машина".

Главред решил разобрать ситуацию для безопасного движения на нерегулируемых перекрестках.

видео дня

Полиция напоминает: в таких случаях главным инструментом безопасности является здравый смысл и точное знание правил.

Оценивайте обстановку на перекрестках

Эксперты советуют сперва оценить обстановку. На перекрестках неравнозначных дорог преимущество имеет транспорт, движущийся по главной дороге. На равнозначных участках действует правило правой руки - пропускают авто, приближающееся справа. Хотя эта норма кажется простой, в напряженной ситуации многие водители теряются.

Используйте указатели и притормаживайте

Еще один совет: использование указателей поворота нельзя игнорировать. Даже простая смена направления без сигнала может привести к недоразумениям. Также стоит притормозить перед въездом на перекрёсток - это даёт время на оценку ситуации и уменьшает риск резких манёвров.

Другие интересные новости для водителей

Главред предупреждал водителей, что в Украине начали серьезно штрафовать из-за колес. Более того, некоторых даже могут лишить прав.

Кроме того, в Украине упростили процедуру получения водительских прав категории СЕ на период военного положения. Теперь претенденты могут получить такие права без обязательного годового стажа вождения грузовых автомобилей категории С.

Напомним, что в Украине фиксируют все больше случаев, когда водителей привлекают к ответственности не только штрафами, но и временным лишением права управления авто из-за незаконной смены фар. Речь идет о замене штатных ламп на ксеноновые, галогенные или LED-элементы в оптических блоках, которые не предназначены для таких изменений

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред