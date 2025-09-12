Как легко удалить мутность фар: простой лайфхак для яркого света без химии

Простой лайфхак, чтобы избавиться от желтизны и сделать свет фар ярче.

Как восстановить прозрачность фар автомобиля всего за несколько минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как сделать фары прозрачными всего за несколько минут

Какие ингредиенты нужны для простого лайфхака

Действительно ли сода и лимон возвращают яркость света

Тусклые и пожелтевшие фары - проблема, знакомая многим водителям. Со временем пластик мутнеет, и даже регулярная мойка авто не всегда помогает. Рассеянный свет уменьшает видимость на дороге, особенно ночью. К счастью, простое и эффективное решение есть - достаточно лимона и пищевой соды, пишет SlashGear.

Главред решил рассказать, как восстановить прозрачность помутневших фар авто с помощью лимона и пищевой соды.

Эксперты отмечают, что обычное мытье водой с мылом не устраняет желтизну, так как причина помутнения фар - старение пластика и оксидная пленка на поверхности. Для восстановления прозрачности можно применить домашний лайфхак, который приобрел популярность в соцсетях, в частности TikTok.

Что нужно:

половина лимона;

пищевая сода;

мягкое полотенце.

Процесс прост: лимон разрезают пополам, щедро посыпают содой нарезанную часть и натирают поверхность фары круговыми движениями. Химическая реакция лимонной кислоты и соды создает шипящий эффект, что помогает очистить пластик от желтизны.

После этого остатки смыть водой и высушить мягким полотенцем. Повторите с другой фарой - и обе фары вернут прозрачность и яркий свет.

Этот метод не только эффективен, но и безопасен для пластика фар и не требует специальных средств.

Смотрите видео, как очистить помутневшие фары простым лайфхаком.

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

