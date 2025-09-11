Штрафа не будет: когда можно остановить авто на пешеходном переходе

Мало кто знает, но иногда водителям разрешается остановиться на пешеходном переходе.

https://glavred.info/auto/shtrafa-ne-budet-kogda-mozhno-ostanovit-avto-na-peshehodnom-perehode-10697234.html Ссылка скопирована

Остановка на пешеходном переходе / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько придется заплатить за остановку на пешеходном переходе

Какие существуют исключения из правил

Все водители знают, что возле пешеходного перехода нужно быть очень внимательным, ведь люди могут переходить дорогу. Кроме того, возле него нельзя парковаться.

Главред решил разобраться, можно ли останавливать авто на пешеходном переходе.

видео дня

Какой штраф за остановку на пешеходном переходе

Как известно, в Украине запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на этом переходе, пишет vodiy.ua.

Отмечается, что за остановку на пешеходном переходе или ближе чем 10 метров к нему предусмотрен штраф в размере 340 гривен согласно ст. 122 ч. 1 КУоАП.

Что важно, штраф применяется, если остановка создает препятствие для движения других транспортных средств или пешеходов.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Когда можно остановиться на пешеходном переходе

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео на YouTube рассказал, что на пешеходном переходе можно останавливаться, но только для предоставления преимущества другим участникам дорожного движения.

По его словам, если остановиться перед пешеходным переходом, то будет ограничена обзорность, а если за переходом - авто будет на проезжей части.

Автоинструктор добавил, что в таких случаях нужно останавливаться на пешеходном переходе, чтобы видеть других участников дорожного движения и безопасно выполнить маневр.

"Правила нам не запрещают останавливаться в такой ситуации. Конечно, в других случаях остановка запрещена", - подчеркнул он.

Можно ли остановиться на пешеходном переходе - видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред