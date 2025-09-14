Укр
Читать на украинском
Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Руслан Иваненко
14 сентября 2025, 22:52
Эксперт опровергает миф и рассказывает, когда действительно можно сэкономить на топливе.
авто, заправка
Эксперт советует ориентироваться на рыночные цены, а не на время суток / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли экономить на топливе, заправляясь поздно вечером или ночью
  • Когда заправка авто действительно может быть выгодной для водителей
  • Как не попасться на мифы о ночной заправке и сэкономить на бензине

Многие водители убеждены, что ночная заправка является более выгодной, поскольку более низкая температура воздуха делает топливо более плотным.

Главред решил рассказать, почему ночная заправка авто не экономит топливо.

Британское издание Express опубликовало комментарий Гордона Уоллиса, эксперта из компании Interfuel, которая специализируется на поставке топлива. Он пояснил, что реальной экономии из-за плотности горючего достичь невозможно.

По словам специалиста, температурные колебания вызывают лишь незначительные изменения в объеме топлива. Этот эффект настолько мизерный, что позволяет сэкономить лишь "несколько пенсов на бак". Хотя внимательные водители могут заметить эту разницу со временем, она не является достаточно существенной, чтобы иметь реальное экономическое влияние.

В то же время эксперт отметил, что время суток может иметь значение, но совсем по другой причине - из-за цен. Заправка поздно вечером или рано утром действительно может быть выгоднее, поскольку в это время спрос на топливо является самым низким, и АЗС могут предлагать сниженные цены. И наоборот, цены могут быть выше, а очереди - длиннее, в обеденное время или после 17:00, когда большинство людей заправляются после работы.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

