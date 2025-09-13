Укр
"Съедят" все деньги - автомеханик назвал худшие подержанные автомобили

Руслана Заклинская
13 сентября 2025, 22:47
Известный американский автомеханик Алан Гельфанд составил перечень автомобилей, которые не стоит покупать.
'Съедят' все деньги - автомеханик назвал худшие подержанные автомобили
Худшие подержанные автомобили / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Какие модели автомобилей часто подводят своих владельцев
  • Чем опасен Chevrolet Spark
  • Какие типичные неисправности свойственны Range Rover Evoque

Когда дело доходит до покупки подержанного автомобиля, стремление сэкономить может обернуться серьезными проблемами. Некоторые модели, несмотря на привлекательный дизайн или доступную цену, часто подводят своих владельцев из-за постоянных технических неисправностей, дорогостоящих ремонтов и ненадежной эксплуатации.

Известный американский автомеханик Алан Гельфанд составил перечень автомобилей, которые, по его мнению, лучше обходить стороной. По его словам, попытка сэкономить на этих моделях может обернуться большими затратами и постоянными хлопотами для владельца.

В антирейтинг вошли несколько популярных моделей, пишет Yahoo. Chevrolet Spark (Ravon R2) является самым доступным по цене, однако отмечается низким качеством шумоизоляции и дешевыми материалами салона. Гельфанд советует вместо него рассмотреть более старые, но более надежные модели от Honda или Toyota.

Nissan Altima в моделях, выпущенных с 2013 по 2020 год, часто страдает от ненадежного вариатора. По словам механика, трансмиссию приходится заменять уже после 100 тысяч километров пробега, что делает эксплуатацию дорогой и проблемной.

Седан Chrysler 200, выпуск которого прекратился в 2017 году, привлекает дизайном, однако имеет постоянные проблемы с электроникой и капризной автоматической коробкой передач. Кроме того, запчасти для этого автомобиля стоят недешево.

Стильный британский кроссовер Range Rover Evoque оказался ненадежным, типичными проблемами которого являются сбои в электронике, неполадки автоматической коробки передач и утечки моторного масла.

Еще одним проблемным внедорожником является Jeep Renegade. Эта привлекательная внешне и по цене модель часто имеет неполадки с электрооборудованием, трансмиссией и тормозной системой, что делает ее рискованной покупкой для любого водителя.

Об источнике: Yahoo! News?

Yahoo! News - это новостной сайт, который возник как агрегатор новостей от Yahoo! Сайт был создан программистом Брэдом Клоузи в августе 1996 года. Сначала статьи поступали из таких новостных служб, как Associated Press, Reuters, Fox News, Al Jazeera, ABC News, USA Today, CNN и BBC News. 2006 года Yahoo добавил возможность комментирования новостей. К 2011 году Yahoo расширила деятельность, включив новости собственного производства в рамках планов стать крупной медиа-организацией, пишет Википедия.

