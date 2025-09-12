Скрытый сигнал водителям: что на самом деле означает лежачий конус на дороге

Мало кто знает, но лежачие конусы даже могут спасти чью-то жизнь.

Функции конусов на дороге / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Для чего на дороге расставляют конусы

Как они могут спасти жизнь

Многие водители ошибочно игнорируют дорожные конусы. Иногда они пытаются их объехать или даже отодвинуть с дороги. Однако не всегда конусы установлены "просто так".

Главред решил разобраться, для чего на дорогах расставляют конусы.

Почему нельзя убирать конусы с дороги

Автор канала Авто Тема в своем видео на YouTube рассказал, что конусы используют во время ремонта дороги или ими обозначают ямы на проезжей части. Однако, в некоторых случаях конусы являются специальными указателями для пожарной техники, которые помогают пожарному автомобилю быстро сориентироваться.

Почему нельзя игнорировать или убирать конусы

Мужчина отмечает, что пожарные, например, вместо того, чтобы вводить какую-то геолокацию, куда им нужно приехать, бросают обычный конус с направлением движения.

Так, конец лежачего конуса указывает направление движения и экономит время спасателей.

"Если же водитель поправляет конус, как ему захотелось, в таком случае получается, что пожарный не будет знать, куда ему ехать. И он начинает терять время свое драгоценное на то, чтобы найти в телефоне, где находится пострадавший человек. Поэтому конус ни в коем случае нельзя поправлять", - говорится в видео.

Почему нельзя поправлять конус на дороге - видео:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube YouTube- канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.

