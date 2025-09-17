Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

Покупка подержанного автомобиля может быть значительно выгоднее, если выбрать правильный сезон и учесть появление новых моделей на рынке.

Лучшие и худшие месяцы для покупки авто

Покупка автомобиля - как нового, так и подержанного - может быть значительно выгоднее, если правильно выбрать время для покупки. Исследования украинских и зарубежных экспертов показывают, что рынок авто подчиняется выразительным сезонным колебаниям, что влияет не только на выбор модели, но и на ее цену, пишет GoBankingRates.

Старший редактор отдела автомобильных советов Bumper Ян Ленг отмечает, что на рынке подержанных авто единственной предсказуемой сезонностью является появление новых моделей. Модели следующего года обычно начинают поступать на рынок в конце лета или в начале осени. Например, покупатели могли увидеть модели 2024 года в сентябре 2023 года.

Выход новых моделей влияет на рынок подержанных авто несколькими способами:

Дилеры снижают цены на автомобили текущего года, чтобы освободить место для новинок.

Уменьшение спроса на подержанные авто заставляет продавцов снижать цены, чтобы быстрее реализовать имеющиеся запасы.

Увеличение запасов из-за скидок приводит к большему предложению на рынке.

"Большее предложение при меньшем спросе - это рецепт для снижения цен", - пояснил Ян Ленг.

Лучшее время для покупки подержанного авто

Специалисты сходятся во мнении, что оптимальный период для покупки подержанного автомобиля - это последние четыре месяца года. Главный редактор журнала Autolist Дэвид Андеркоффлер советует планировать покупку именно на этот период, поскольку модели следующего года начинают поступать к дилерам в конце лета или в начале осени.

Директор по работе с клиентами ACV Джо Нейман добавляет, что покупка подержанного авто в конце года позволяет покупать машины по более низким ценам.

"Это не только экономит деньги потребителей, но и помогает дилерам быстрее продать товарные запасы, что может быть особенно полезным для дилеров в регионах, где зимние месяцы означают более холодную погоду и медленный пешеходный трафик к их бизнесу", - отмечается в материале.

Также самый низкий спрос на подержанные авто в Украине и многих европейских странах наблюдается в мае, июне и декабре. Летом потенциальные покупатели концентрируются на отпусках, а в декабре и на майские праздники внимание и средства сосредоточены на праздничных расходах. В этот период дилеры и частные продавцы подержанных авто заинтересованы в покупателях и часто предлагают выгодные условия.

Эксперты называют январь лучшим месяцем для покупки автомобиля. В этот период вероятность найти авто минимум на 5% дешевле средней рыночной возрастает почти на 41%. Также благоприятными для покупателей считаются декабрь и конец зимнего периода.

Худшее время для покупки

С другой стороны, эксперты советуют избегать покупки авто в период с мая по август. По словам Яна Ленга, в это время потребители обычно ждут новые модели, которые появляются в конце лета или в начале осени.

"Вполне вероятно, что потребители будут ждать следующий модельный год, который выйдет в конце лета или в начале осени. Низкий спрос на новые автомобили приводит к меньшему количеству сделок со сниженной стоимостью, что означает меньшее предложение и высокие цены", - отметил эксперт.

