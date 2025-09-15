Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

Как использовать Auto Hold правильно, чтобы избежать скатывания авто на светофорах и склонах.

Auto Hold работает на автомате и механике, делая движение более комфортным для водителя / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как Auto Hold упрощает вождение в городе

Где находится активация функции в разных авто

Почему водители пропускают полезную опцию

Современные автомобили напичканы электронными системами, некоторые из которых настолько обыденны, что водители перестают их замечать. Одна из скрытых функций, которая способна удивлять даже опытных водителей, - это Auto Hold, пишет Interia

Главред решил разобраться, почему функция Auto Hold делает управление более комфортным.

Что такое Auto Hold и как работает

Auto Hold позволяет автомобилю оставаться на месте после полной остановки без необходимости держать ногу на тормозе. На панели приборов активный режим обозначается индикатором HOLD или зеленой буквой А в круге. Система удерживает давление в тормозах до момента нажатия педали газа, что особенно удобно в пробках или на светофорах.

Преимущества для владельцев авто с разными коробками передач

Владельцы авто с автоматической коробкой передач получают максимальный комфорт: стоя на подъеме, машина не скатывается назад, а система отпускает тормоза только тогда, когда авто начинает двигаться вперед. Владельцы "механики" также ощутят преимущества: больше не приходится напряженно пользоваться ручным тормозом на склонах.

Как активировать Auto Hold в разных авто

В разных моделях авто включение Auto Hold происходит по-разному: в некоторых - кнопка возле электронного ручника, в других - через меню настроек после остановки, а некоторые активируют режим сильным нажатием на тормоз. Часто водители даже не подозревают о существовании этой функции, ведь инструкции почти не упоминают ее.

Как пользоваться Auto Hold

Чтобы двинуться дальше, достаточно нажать педаль газа. В авто с автоматической коробкой машина сама начинает движение вперед, в моделях с механикой система отпускает тормоза одновременно со сцеплением и передачей. Таким образом, у многих водителей под ногами есть скрытая функция, которая значительно упрощает вождение.

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

