Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

Современные автомобили напичканы электронными системами, некоторые из которых настолько обыденны, что водители перестают их замечать. Одна из скрытых функций, которая способна удивлять даже опытных водителей, - это Auto Hold, пишет Interia
Главред решил разобраться, почему функция Auto Hold делает управление более комфортным.
Что такое Auto Hold и как работает
Auto Hold позволяет автомобилю оставаться на месте после полной остановки без необходимости держать ногу на тормозе. На панели приборов активный режим обозначается индикатором HOLD или зеленой буквой А в круге. Система удерживает давление в тормозах до момента нажатия педали газа, что особенно удобно в пробках или на светофорах.
Преимущества для владельцев авто с разными коробками передач
Владельцы авто с автоматической коробкой передач получают максимальный комфорт: стоя на подъеме, машина не скатывается назад, а система отпускает тормоза только тогда, когда авто начинает двигаться вперед. Владельцы "механики" также ощутят преимущества: больше не приходится напряженно пользоваться ручным тормозом на склонах.
Как активировать Auto Hold в разных авто
В разных моделях авто включение Auto Hold происходит по-разному: в некоторых - кнопка возле электронного ручника, в других - через меню настроек после остановки, а некоторые активируют режим сильным нажатием на тормоз. Часто водители даже не подозревают о существовании этой функции, ведь инструкции почти не упоминают ее.
Как пользоваться Auto Hold
Чтобы двинуться дальше, достаточно нажать педаль газа. В авто с автоматической коробкой машина сама начинает движение вперед, в моделях с механикой система отпускает тормоза одновременно со сцеплением и передачей. Таким образом, у многих водителей под ногами есть скрытая функция, которая значительно упрощает вождение.
