Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

Туристы и водители, путешествующие по Исландии, заметили знак, который вызвал у них удивление.

https://glavred.info/auto/zheltyy-znak-s-chetyrmya-liniyami-sbil-s-tolku-voditeley-chto-on-oznachaet-10698638.html Ссылка скопирована

Что означает знак с четырьмя черными линиями на желтом фоне / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Reddit

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак с четырьмя черными диагональными линиями на желтом фоне

Какие правила дорожного движения действуют после этого знака

Используется ли этот знак только в Исландии

Туристы и водители, путешествующие по кольцевой дороге Исландии, обратили внимание на необычный дорожный знак с четырьмя линиями на желтом фоне, который встретился на маршруте. Несмотря на многочисленные попытки найти ответ у Google и местных жителей точного объяснения значения знака найти не удалось.

Поэтому пользователь Reddit обратился к сообществу с вопросом, что означает необычный дорожный знак. Один из пользователей отметил, что знак с четырьмя черными диагональными линиями указывает на конец зоны ограничений. Это может касаться скорости, запрета обгона или других ограничений, которые действовали ранее на данном участке дороги. Другими словами, после этого знака водители переходят на стандартные правила дорожного движения.

видео дня

Другой пользователь уточнил, что любое ограничение, которое действовало в зоне до этого знака, теперь прекращает свое действие. Например, если перед этим действовало ограничение скорости 60 км/ч, то после знака оно отменяется и действуют общие правила движения для этой дороги.

Знак распространен по всей Европе

Пользователи также отметили, что этот знак используется не только в Исландии, но и во многих странах ЕС, включая Германию. На автобанах Германии он означает даже неограниченную скорость, что делает его любимым среди местных водителей.

Зато автор сообщения из Канады отметил, что в его стране такого знака нет. Участники дискуссии согласились, что это важная информация для туристов, которые часто сталкиваются с непривычными для себя дорожными знаками в Исландии и других европейских странах.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, современные автомобили оборудованы многочисленными электронными системами, которые водители часто не замечают в повседневном пользовании. Одной из таких функций является Auto Hold, которая значительно повышает комфорт управления.

Также в Испании появился новый дорожный знак S-17a, который регулирует парковку с определенной целью и на ограниченное время. Пиктограмма под знаком указывает, где разрешена остановка (например, возле аптеки, больницы или офиса), а максимальное время парковки указывается на дополнительной табличке.

Кроме этого, многие водители считают, что ночная заправка выгоднее из-за более низкой температуры воздуха, которая делает топливо более плотным. Однако эксперт Гордона Уоллиса из компании Interfuel объяснил, что такая экономия топлива на практике недостижима

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Reddit Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред