За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

За нарушение автомобиль могут даже эвакуировать.

https://glavred.info/auto/za-ignorirovanie-shtraf-voditeley-predupredili-o-novom-vazhnom-znake-na-dorogah-10698236.html Ссылка скопирована

Новый дорожный знак на дорогах / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Что означает новый дорожный знак

Где его устанавливают

В правила дорожного движения часто вносятся изменения. В частности, на дорогах некоторых стран могут появляться новые дорожные знаки, которые застают врасплох водителей.

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с буквой Р и рисунками.

видео дня

Где установили новые дорожные знаки

Издание Moto пишет, что в Испании вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Так, в стране начали устанавливать новый знак S-17a, который касается правил парковки.

Что означает дорожный знак S-17a

Известно, что главная особенность этого знака заключается в том, что он позволяет парковку только с определенной целью и на ограниченное время. Это показывает специальная пиктограмма, которая расположена под знаком.

Например, зеленый крест обозначает парковку возле аптеки, а другие символы могут указывать на больницу или офис.

Чтобы избежать проблем, важно не только распознать знак, но и обращать внимание на дополнительную информацию, которая размещена под ним. Максимальное время парковки, разрешенное в этом месте, определяется местными властями и указывается на дополнительной табличке в минутах, а не в часах.

Дорожный знак S-17a / фото: x.com/DGTes

Какие штрафы за нарушение требований знака

Стоит заметить, что знак S-17a ввели для того, чтобы адаптировать правила дорожного движения к новым потребностям современной.

Если нарушить требования знака, то размер штрафа может колебаться от 90 до 200 евро.

Кроме того, автомобиль, оставленный в неположенном месте, могут эвакуировать, что увеличит расходы для водителя.

Читайте также:

Об источнике: Moto Moto - издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред