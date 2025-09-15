За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

Вы узнаете:
- Что означает новый дорожный знак
- Где его устанавливают
В правила дорожного движения часто вносятся изменения. В частности, на дорогах некоторых стран могут появляться новые дорожные знаки, которые застают врасплох водителей.
Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с буквой Р и рисунками.
Где установили новые дорожные знаки
Издание Moto пишет, что в Испании вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Так, в стране начали устанавливать новый знак S-17a, который касается правил парковки.
Что означает дорожный знак S-17a
Известно, что главная особенность этого знака заключается в том, что он позволяет парковку только с определенной целью и на ограниченное время. Это показывает специальная пиктограмма, которая расположена под знаком.
Например, зеленый крест обозначает парковку возле аптеки, а другие символы могут указывать на больницу или офис.
Чтобы избежать проблем, важно не только распознать знак, но и обращать внимание на дополнительную информацию, которая размещена под ним. Максимальное время парковки, разрешенное в этом месте, определяется местными властями и указывается на дополнительной табличке в минутах, а не в часах.
Какие штрафы за нарушение требований знака
Стоит заметить, что знак S-17a ввели для того, чтобы адаптировать правила дорожного движения к новым потребностям современной.
Если нарушить требования знака, то размер штрафа может колебаться от 90 до 200 евро.
Кроме того, автомобиль, оставленный в неположенном месте, могут эвакуировать, что увеличит расходы для водителя.
