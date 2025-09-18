"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

Эксперты советуют использовать правило 10 секунд чтобы уменьшить расход бензина и защитить детали мотора от износа

https://glavred.info/auto/pravilo-10-sekund-eksperty-raskryli-kak-realno-umenshit-rashod-topliva-v-gorode-10699343.html Ссылка скопирована

Выключайте двигатель во время длительных остановок чтобы экономить топливо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как "правило 10 секунд" экономит топливо и сохраняет ресурс двигателя

Почему холостой ход увеличивает износ свечей, поршней и катализатора

Когда выключать мотор и как это влияет на расход и долговечность авто

Остановка на железнодорожном переезде, долгая пробка или ожидание возле супермаркета - привычные для городских водителей ситуации, когда двигатель работает на холостых оборотах.

Главред решил рассказать как с как экономить топливо и продлить ресурс двигателя

видео дня

Эксперты отмечают простое, но эффективное "правило 10 секунд", которое помогает экономить топливо и сохранить ресурс силовой установки. Об этом сообщает "Аmpercar".

Суть правила очень проста: если остановка предусматривает продолжительность более 10 секунд, стоит выключить двигатель. Исследования доказывают, что после этого времени мотор на холостом ходу потребляет больше топлива, чем нужно для повторного запуска. Это означает лишние расходы и ускоренный износ деталей.

Почему холостой ход вреден

Причина вреда проста: во время простоя нарушается оптимальное соотношение топливно-воздушной смеси. Из-за недостаточного количества кислорода смесь становится обогащенной топливом, что ведет к неполному сгоранию.

Как следствие - накапливаются отложения на цилиндрах, топливо попадает в моторное масло, а в выхлопной системе может появляться конденсат. Со временем это ускоряет износ свечей зажигания, поршневых колец, клапанов и катализатора.

Вредно ли часто выключать и запускать двигатель

Специалисты утверждают: в современных авто - нет. Система Start-Stop автоматически выключает мотор во время остановок, снижая расход топлива на 8-15% в городском режиме. Для машин с турбонаддувом системы учитывают потребность охлаждения турбины и не выключают мотор преждевременно.

Вывод

Таким образом, "правило 10 секунд" - это простой и безопасный способ экономить топливо, уменьшить выбросы и продлить ресурс двигателя. Особенно актуально это летом, когда двигатель на месте подвергается дополнительной тепловой нагрузке.

Читайте также:

Об источнике: AMPERCAR AMPERCAR - это украинский электромобильный портал, посвященный рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред