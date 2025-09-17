Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

Эксперты сравнили расходы на автогаз и бензин, учитывая коэффициент повышенного расхода.

При каких условиях переоборудование авто на газ остается экономически выгодным / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько реально экономит владелец авто на газе

Какие расходы нужно учесть при переоборудовании

Когда окупится установка ГБО и каковы риски роста цен

Минимальная сумма для установки газобаллонного оборудования (ГБО) на авто составляет около 12 тыс. гривен. По расчетам экспертов, такая инвестиция может окупиться уже за 10 месяцев, если цены на топливо будут оставаться стабильными, отмечает портал Минфин.

Главред решил разобраться, выгодно ли устанавливать газобаллонное оборудование на авто.

Современная экономия на автогазе

По словам специалистов, ездить на автогазе сегодня не настолько выгодно, как несколько лет назад, когда его цена была вдвое ниже бензина. Однако экономия все еще возможна. Для точного сравнения следует учитывать, что расход газа на авто выше бензина. Поэтому для оценки "экономности" применяют коэффициент 1,2.

Сравнение цен на газ и бензин

Согласно актуальным ценам, литр автогаза стоит 34,43 грн. С учетом коэффициента 1,2 стоимость составляет 41,31 грн, что сравнивается с бензином по цене 58,79 грн за литр.

Владелец авто на газу может экономить 24,26 грн на литре. При среднем пробеге 500 км в месяц экономия составит примерно 1 213 грн в месяц.

Стоимость ГБО и дополнительные расходы

Что касается установки оборудования, ГБО 2 поколения для 4-цилиндровых двигателей стоит около 8 тыс. грн, 4 поколения - от 12 до 26 тыс. грн, а премиум-класс - 30-40 тыс. грн. Дополнительно придется учесть сертификацию авто (≈3 тыс. грн) и перерегистрацию в МВД (≈900 грн).

Таким образом, самый дешевый вариант переоборудования обойдется около 12 тыс. грн, что позволяет окупить затраты за 10 месяцев.

Эксперты подчеркивают, что экономическая целесообразность эксплуатации авто на газе сохраняется, пока стоимость газа не превышает 65% от цены бензина. С увеличением акцизов на газ сроки окупаемости могут увеличиваться.

