Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке

Вы узнаете:
- Как самостоятельно проверить бак на воду
- Почему стоит заправляться только на проверенных АЗС
- Как избежать конденсата и сохранить фильтр в норме
Вода в топливном баке - проблема, которая может показаться невероятной, но на самом деле с ней сталкиваются тысячи водителей. Она вредит двигателю, вызывает коррозию и может привести к дорогостоящему ремонту. Об этом пишет "Твоя МАШИНА".
Главред решил детально разобраться, откуда берется влага в баке, как ее распознать и что делать для спасения автомобиля.
Откуда в топливе берется вода
По данным экспертов, чаще всего вода попадает в бензобак из двух источников:
- Недобросовестные АЗС. Некоторые станции могут разбавлять топливо, или же вода попадает в резервуары вместе с осадками.
- Конденсат. Особенно зимой, при резких перепадах температур, на стенках полупустого бака образуется конденсат. Скапливающаяся вода оседает на дно, поскольку она тяжелее топлива.
Как понять, что в баке вода: ключевые признаки
Распознать проблему можно по нескольким тревожным сигналам, которые свидетельствуют о том, что автомобиль "пьет" воду вместо бензина:
- Затрудненный запуск двигателя. После долгой стоянки машина долго не может завестись.
- Рывки во время движения. Во время ускорения вы чувствуете неприятные рывки.
- Измененный звук двигателя. Звук становится резким и нехарактерным.
- Индикаторы на панели приборов. В дизельных авто о проблеме сигнализирует датчик в фильтре - загорается Check Engine, а двигатель может перейти в аварийный режим.
Для самостоятельной проверки достаточно слить немного топлива в прозрачную стеклянную банку и оставить на 30 минут. Если на дне появится прозрачный слой - это вода.
Что делать: проверенные методы и советы эксперта
Слив топлива и полная механическая очистка бака на СТО - это самый надежный, хотя и самый дорогой способ. Однако существуют и альтернативные варианты.
На рынке есть специальные присадки на спиртовой основе. Они "связывают" воду, позволяя ей смешаться с топливом, чтобы она потом вывелась через камеру сгорания. Важно: присадки не способны убрать осадок, поэтому этот способ эффективен лишь для небольшого количества влаги.
Профилактика: как избежать проблемы
Чтобы избежать попадания воды в бензобак, достаточно придерживаться простых правил:
- Заправляйтесь на проверенных АЗС. Выбирайте только те заправки, которые имеют хорошую репутацию.
- Избегайте заправки после приезда бензовоза. В это время осадок со дна резервуара поднимается, увеличивая риск попадания грязи и воды в ваш бак.
- Держите бак полным зимой. Это уменьшает объем воздуха и, соответственно, образование конденсата.
- Вовремя меняйте топливный фильтр. Фильтр задерживает мелкие частицы, включая воду, и его замена является частью регулярного техобслуживания.
Читайте также:
- Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль авто
- За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах
- Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче
Об источнике: Твоя машина
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред