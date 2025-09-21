Укр
Выдерживают любую зиму:топ-5 подержанных авто с "броней" против коррозии

Руслан Иваненко
21 сентября 2025, 22:06
Эксперт назвал марки авто, кузов которых долго сохраняет внешний вид и не боится ржавчины.
Какие марки автомобилей с пробегом сохраняют кузов в отличном состоянии десятилетиями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сохранить кузов авто без ржавчины
  • Какие марки не боятся коррозии даже после многих зим
  • Простой уход, спасающий кузов от дорогостоящего ремонта

Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском, а главный враг любого кузова - коррозия.

Главред решил разобраться, какие марки машин с пробегом дольше сохраняют кузов и не боятся ржавчины.

Эксперт с многолетним опытом в комментарии для издания "Твоя МАШИНА" объяснил, что ключевые факторы долговечности кузова - это оцинковка, гарантия и правильный уход.

Ключевые факторы долговечности кузова

Основные критерии устойчивости кузова - это оцинковка, заводская гарантия и регулярный уход. Надежное оцинкование может защитить авто от сквозной ржавчины на десятки лет. Некоторые производители предоставляют даже до 20 лет гарантии на кузов. Важно также регулярно проводить антикоррозийные мероприятия, мыть машину зимой и закрывать все сколы, чтобы избежать попадания реагентов.

Марки с надежным кузовом

Среди лидеров в защите кузова - концерн VAG, который объединяет Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche. Еще с 2000-х годов эти бренды предлагают гарантию на кузов до 20 лет. Volvo также отличается особым вниманием к металлу - многие модели служат дольше двигателя, и мастера часто шутят, что сначала приходится менять мотор, а кузов остается целым.

BMW и Mercedes в премиальном сегменте также демонстрируют высокий уровень защиты, хотя в условиях климата Украины без регулярного ухода не обойтись.

Нельзя забывать и о японских марках, в частности Honda, которая с конца 90-х применяет двойной слой защиты кузова. Модели Civic, Accord и CR-V сохраняют хорошее состояние даже после многих зим.

Уход за кузовом

Эксперт подчеркивает: ржавчина не всегда приговор. Даже лучше всего оцинкованные кузова требуют внимания владельца. Правильный уход и своевременное обслуживание помогают сохранить автомобиль в первоначальном состоянии на десятки лет.

