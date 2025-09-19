Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителей

Вы узнаете:
В холодное время года на окнах и зеркалах заднего вида авто появляется конденсат, который неудобно вытирать руками. Эта проблема очень распространена и раздражает водителей.
Главред решил разобраться, как легко убрать конденсат с зеркал заднего вида в авто.
Какая кнопка в авто может убрать конденсат
Эксперты из канала TikTok Capturing Cars рассказали, что современные автомобили оснащены таким количеством функций, что обязательно найдутся кнопки, которые вы просто никогда не нажимали.
Они рассказали о конкретной кнопке, которая может решить проблему запотевших окон и зеркал.
В видео показан символ, похожий на автомобильное зеркало заднего вида с волнистыми линиями, поднимающимися сквозь него.
"Поверните циферблат в это положение, и вы включаете подогрев зеркал. Они изменят свой вид с мокрого на чистый примерно за минуту", - подчеркнул эксперт.
Стоит заметить, что содержание зеркал заднего вида без конденсата гарантирует, что у вас будет беспрепятственный обзор дороги, что сделает поездку более безопасной.
Какая кнопка очищает зеркала заднего вида - видео:
