Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителей

В разгар холодов простая кнопка в автомобиле может стать ключом к решению распространенной проблемы.

Как очистить зеркала в авто / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что означает кнопка с волнами в авто

Какая у нее главная функция

В холодное время года на окнах и зеркалах заднего вида авто появляется конденсат, который неудобно вытирать руками. Эта проблема очень распространена и раздражает водителей.

Главред решил разобраться, как легко убрать конденсат с зеркал заднего вида в авто.

Какая кнопка в авто может убрать конденсат

Эксперты из канала TikTok Capturing Cars рассказали, что современные автомобили оснащены таким количеством функций, что обязательно найдутся кнопки, которые вы просто никогда не нажимали.

Они рассказали о конкретной кнопке, которая может решить проблему запотевших окон и зеркал.

В видео показан символ, похожий на автомобильное зеркало заднего вида с волнистыми линиями, поднимающимися сквозь него.

"Поверните циферблат в это положение, и вы включаете подогрев зеркал. Они изменят свой вид с мокрого на чистый примерно за минуту", - подчеркнул эксперт.

Что сделать, чтобы не запотевали стекла / Инфографика: Главред

Стоит заметить, что содержание зеркал заднего вида без конденсата гарантирует, что у вас будет беспрепятственный обзор дороги, что сделает поездку более безопасной.

Какая кнопка очищает зеркала заднего вида - видео:

Об источнике: Capturing Cars Capturing Cars - это популярный TikTok-канал, посвященный автомобильной тематике. Известен своими видео, демонстрирующими различные аспекты автомобильной культуры, от тест-драйвов до лайфхаков и советов для водителей.

