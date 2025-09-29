Мойка авто без царапин: старый метод, который удивит даже опытных водителей

Эксперт объясняет, почему простая мойка авто может испортить кузов и как избежать опасных ошибок.

https://glavred.info/auto/moyka-avto-bez-carapin-staryy-metod-kotoryy-udivit-dazhe-opytnyh-voditeley-10702142.html Ссылка скопирована

Мастер рассказывает, как метод двух ведер сохраняет блеск / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как мыть машину дома, чтобы не оставлять царапин

Секреты экспертов по уходу за автомобилем без дорогих средств

Советы, которые помогут сохранить блеск и чистоту кузова

Казалось бы, мытье авто - простое дело, но даже одно неосторожное движение губкой может оставить на лакокрасочном покрытии паутинку царапин.

Главред решил рассказать, как ухаживать за автомобилем дома, чтобы избежать царапин и потери блеска кузова.

видео дня

Автомастер в комментарии для издания "Твоя МАШИНА" объяснил:

"Люди часто экономят время и моют машину одной тряпкой. А потом удивляются, почему кузов тускнеет".

Метод двух ведер

Чтобы избежать повреждений, опытные владельцы применяют метод двух ведер. Схема проста:

В одном ведре готовится мыльный раствор, в другом - чистая вода для ополаскивания. После каждого прикосновения к кузову губку или тряпку погружают во второе ведро - грязь остается там, а на кузов не попадает.

На дно ведра стоит положить специальную сетку, которая удерживает песок и мелкие камешки, не позволяя им поцарапать краску.

Процесс мойки также имеет свою последовательность: сначала смывается основная грязь сильной струей воды (желательно мойкой высокого давления), далее - крыша и капот, и лишь затем пороги и бамперы. Это снижает риск переноса песка с нижней части авто на чистую поверхность.

Отдельное внимание - колесам. На шинах и дисках накапливается больше всего пыли и грязи. Для них стоит иметь отдельные щетки или тряпки, чтобы избежать царапин на кузове.

Воск как барьер

Финальный шаг - нанесение воска, который создает защитный слой, сохраняет блеск и уменьшает налипание грязи.

Метод двух ведер - проверенная техника для ухода за авто, не требующая дорогих средств и продлевающая жизнь лакокрасочного покрытия на годы.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред