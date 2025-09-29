Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Мойка авто без царапин: старый метод, который удивит даже опытных водителей

Руслан Иваненко
29 сентября 2025, 00:53
6
Эксперт объясняет, почему простая мойка авто может испортить кузов и как избежать опасных ошибок.
Авто
Мастер рассказывает, как метод двух ведер сохраняет блеск / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как мыть машину дома, чтобы не оставлять царапин
  • Секреты экспертов по уходу за автомобилем без дорогих средств
  • Советы, которые помогут сохранить блеск и чистоту кузова

Казалось бы, мытье авто - простое дело, но даже одно неосторожное движение губкой может оставить на лакокрасочном покрытии паутинку царапин.

Главред решил рассказать, как ухаживать за автомобилем дома, чтобы избежать царапин и потери блеска кузова.

видео дня

Автомастер в комментарии для издания "Твоя МАШИНА" объяснил:

"Люди часто экономят время и моют машину одной тряпкой. А потом удивляются, почему кузов тускнеет".

Метод двух ведер

Чтобы избежать повреждений, опытные владельцы применяют метод двух ведер. Схема проста:

  • В одном ведре готовится мыльный раствор, в другом - чистая вода для ополаскивания. После каждого прикосновения к кузову губку или тряпку погружают во второе ведро - грязь остается там, а на кузов не попадает.
  • На дно ведра стоит положить специальную сетку, которая удерживает песок и мелкие камешки, не позволяя им поцарапать краску.

Процесс мойки также имеет свою последовательность: сначала смывается основная грязь сильной струей воды (желательно мойкой высокого давления), далее - крыша и капот, и лишь затем пороги и бамперы. Это снижает риск переноса песка с нижней части авто на чистую поверхность.

Отдельное внимание - колесам. На шинах и дисках накапливается больше всего пыли и грязи. Для них стоит иметь отдельные щетки или тряпки, чтобы избежать царапин на кузове.

Воск как барьер

Финальный шаг - нанесение воска, который создает защитный слой, сохраняет блеск и уменьшает налипание грязи.

Метод двух ведер - проверенная техника для ухода за авто, не требующая дорогих средств и продлевающая жизнь лакокрасочного покрытия на годы.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

02:02Война
В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протест

23:28Мир
Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

22:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

Последние новости

00:53

Мойка авто без царапин: старый метод, который удивит даже опытных водителей

00:15

ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

28 сентября, воскресенье
23:28

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протестВидео

23:15

Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона РевутФото

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
22:27

Скрытая ловушка на грядке: садовод рассказала, где не стоит сажать лукВидео

22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

21:38

США убирают "зонтик", но Европа не готова к войне с РФ – мрачный прогнозВидео

Реклама
21:37

"Все посыпалось": эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой

21:30

За судьбу Тайваня можно не беспокоиться: им займутся русскиемнение

21:21

Закон против логики: абсурдные законы, которые превращают туристов в преступников.

21:12

Ребров получил дедлайн от Панатинаикоса - о чем идет речь

20:58

"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

20:11

Мы оказались в парадоксальной ситуации на четвертый год войнымнение

20:10

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

20:03

Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

20:02

Гайдамаки и опрышки были в роду - какие фамилии выдают повстанческое происхождение

19:45

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметилВидео

19:31

РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз СвитанаВидео

Реклама
19:28

Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыто пять простых методовВидео

19:18

Откуда пошли греко-католики: Берестейская Уния - спасение или предательство

18:44

"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней СашиВидео

18:41

"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится войнаВидео

18:24

О пыли можно забыть на целый месяц: чудо-средство удивит небывалой чистотойВидео

17:59

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:51

Больше, чем кажется: где на самом деле проходят исторические границы Украины

17:46

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

17:41

"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

17:25

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

17:24

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

16:54

"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

16:43

Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

16:42

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

16:41

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

16:26

Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые заданияВидео

16:18

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждогоФото

16:09

За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

15:55

"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

15:46

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужаВидео

Реклама
15:24

"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять