Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

Вводят новые наказания за дрифты, превышение шума и нарушение правил скорости на дорогах.

В Украине ужесточат наказание за нетрезвое вождение и нарушение ПДД

Конфискация авто для ВСУ планируется во время военного положения

Штрафы за нарушения могут достигать 51 тыс. грн с лишением прав

В Украине разрабатывают законопроект, который значительно усилит контроль за водителями в состоянии опьянения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, пишет Экономическая правда.

"Нами разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением - предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет транспортным средством в состоянии опьянения", - отмечает он.

Санкции и конфискация авто во время военного положения

Законопроект предусматривает, что во время военного положения водители, которые будут управлять в нетрезвом состоянии, могут потерять не только права, но и автомобили, которые будут конфискованы для нужд Вооруженных сил Украины.

Среди предложенных санкций:

за дрифт - штраф до 17 тысяч гривен и лишение прав;

за превышение допустимого уровня шума - до 34 тысяч гривен;

за нетрезвое вождение - до 51 тысячи гривен, лишение прав и конфискация авто.

Для сравнения, сейчас штрафы за управление в состоянии опьянения составляют от 17 до 51 тысячи гривен в зависимости от количества нарушений. При первом нарушении штраф - 17 тысяч гривен и лишение прав на год, при втором - 34 тысячи и лишение прав на три года, при третьем - 51 тысяча и лишение прав на десять лет.

Другие изменения

Кроме того, законопроект предусматривает:

усиление ответственности за систематические нарушения ПДД;

обязательное использование зимних или всесезонных шин со штрафами до 8,5 тысяч гривен и лишением прав за повторные нарушения;

четкое определение правил пользования электросамокатами и другим электротранспортом;

снижение нештрафованного порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч с градацией штрафов;

обязательства пешеходов носить световозвращающие элементы в темное время суток или при низкой видимости;

внедрение системы штрафных баллов для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.

По словам Билошицкого, такие меры должны сформировать у граждан ощущение неотвратимости наказания. Также планируется обязательное изучение основ безопасности дорожного движения в школах.

Штрафы для водителей - что известно

