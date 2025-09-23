Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

Вкратце:
- В Украине ужесточат наказание за нетрезвое вождение и нарушение ПДД
- Конфискация авто для ВСУ планируется во время военного положения
- Штрафы за нарушения могут достигать 51 тыс. грн с лишением прав
В Украине разрабатывают законопроект, который значительно усилит контроль за водителями в состоянии опьянения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, пишет Экономическая правда.
"Нами разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением - предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет транспортным средством в состоянии опьянения", - отмечает он.
Санкции и конфискация авто во время военного положения
Законопроект предусматривает, что во время военного положения водители, которые будут управлять в нетрезвом состоянии, могут потерять не только права, но и автомобили, которые будут конфискованы для нужд Вооруженных сил Украины.
Среди предложенных санкций:
- за дрифт - штраф до 17 тысяч гривен и лишение прав;
- за превышение допустимого уровня шума - до 34 тысяч гривен;
- за нетрезвое вождение - до 51 тысячи гривен, лишение прав и конфискация авто.
Для сравнения, сейчас штрафы за управление в состоянии опьянения составляют от 17 до 51 тысячи гривен в зависимости от количества нарушений. При первом нарушении штраф - 17 тысяч гривен и лишение прав на год, при втором - 34 тысячи и лишение прав на три года, при третьем - 51 тысяча и лишение прав на десять лет.
Другие изменения
Кроме того, законопроект предусматривает:
- усиление ответственности за систематические нарушения ПДД;
- обязательное использование зимних или всесезонных шин со штрафами до 8,5 тысяч гривен и лишением прав за повторные нарушения;
- четкое определение правил пользования электросамокатами и другим электротранспортом;
- снижение нештрафованного порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч с градацией штрафов;
- обязательства пешеходов носить световозвращающие элементы в темное время суток или при низкой видимости;
- внедрение системы штрафных баллов для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.
По словам Билошицкого, такие меры должны сформировать у граждан ощущение неотвратимости наказания. Также планируется обязательное изучение основ безопасности дорожного движения в школах.
Штрафы для водителей - что известно
Как сообщал Главред, водители такси в Украине, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, могут получить административное наказание в виде штрафа.
Напомним, что в Украине запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на этом переходе.
Отмечается, что за остановку на пешеходном переходе или ближе чем 10 метров к нему предусмотрен штраф в размере 340 гривен согласно ст. 122 ч. 1 КУоАП.
Также часто водители ошибочно считают, что патрульные имеют право авто останавливать их только в случае явного нарушения правил дорожного движения. На самом деле закон предоставляет полиции немалый арсенал оснований для остановки и часто они совсем не связаны с превышением скорости или другими явными нарушениями.
