Штраф не грозит: три случая, когда за рулем можно пользоваться телефоном

Существуют три случая, когда использование мобильного телефона за рулем не будет нарушением правил дорожного движения.

https://glavred.info/auto/shtraf-ne-grozit-tri-sluchaya-kogda-za-rulem-mozhno-polzovatsya-telefonom-10702139.html Ссылка скопирована

Когда можно пользоваться телефоном водителю / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Когда водителям разрешено пользоваться мобильным телефоном

Какие штрафы грозят за пользование телефоном во время движения

Можно ли пользоваться телефоном в пробке

Водителям законно разрешено пользоваться мобильным телефоном во время управления автомобилем только при условии соблюдения четко определенных исключений. В большинстве случаев нарушение этого правила влечет за собой серьезные штрафы, пишет Daily Express.

Согласно действующему законодательству, если водителя зафиксируют за пользованием телефоном во время движения, ему грозит штраф в размере 510 гривен. В случае серьезного нарушения или судебного разбирательства штрафы могут быть гораздо больше, а также возможно лишение права управления транспортным средством.

видео дня

Существуют лишь три исключения, когда пользование телефоном во время управления разрешено:

Бесконтактный платеж - например, в автомобиле, который не движется, при оплате в ресторане через окно выдачи заказов. Безопасная парковка - телефон разрешено использовать, если автомобиль припаркован в безопасном месте. Дистанционное управление автомобилем - использование телефона для дистанционной парковки.

Что не считается исключением

Даже в таких ситуациях, как стояние в пробке, на светофоре, управление автомобилем, который выключает двигатель, пользование телефоном остается незаконным. Избегайте держания телефона в руках во время движения - используйте специальные крепления или hands-free.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Ранее Главред сообщал, что одна привычка водителей за рулем в 20 раз повышает риск аварии и может стоить жизни. Она связана с мобильным телефоном.

Даже современная техника не освобождает водителя от необходимости думать об экономии. Поэтому эксперты рассказали, действительно ли круиз-контроль может помочь экономить топливо на дороге.

Кроме этого, в Украине изменятся правила продажи авто. Правительство обязало продавцов новых авто предоставлять данные о расходе топлива и выбросы СО₂.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред