Штраф не грозит: три случая, когда за рулем можно пользоваться телефоном

Вы узнаете:
- Когда водителям разрешено пользоваться мобильным телефоном
- Какие штрафы грозят за пользование телефоном во время движения
- Можно ли пользоваться телефоном в пробке
Водителям законно разрешено пользоваться мобильным телефоном во время управления автомобилем только при условии соблюдения четко определенных исключений. В большинстве случаев нарушение этого правила влечет за собой серьезные штрафы, пишет Daily Express.
Согласно действующему законодательству, если водителя зафиксируют за пользованием телефоном во время движения, ему грозит штраф в размере 510 гривен. В случае серьезного нарушения или судебного разбирательства штрафы могут быть гораздо больше, а также возможно лишение права управления транспортным средством.
Существуют лишь три исключения, когда пользование телефоном во время управления разрешено:
- Бесконтактный платеж - например, в автомобиле, который не движется, при оплате в ресторане через окно выдачи заказов.
- Безопасная парковка - телефон разрешено использовать, если автомобиль припаркован в безопасном месте.
- Дистанционное управление автомобилем - использование телефона для дистанционной парковки.
Что не считается исключением
Даже в таких ситуациях, как стояние в пробке, на светофоре, управление автомобилем, который выключает двигатель, пользование телефоном остается незаконным. Избегайте держания телефона в руках во время движения - используйте специальные крепления или hands-free.
Ранее Главред сообщал, что одна привычка водителей за рулем в 20 раз повышает риск аварии и может стоить жизни. Она связана с мобильным телефоном.
Даже современная техника не освобождает водителя от необходимости думать об экономии. Поэтому эксперты рассказали, действительно ли круиз-контроль может помочь экономить топливо на дороге.
Кроме этого, в Украине изменятся правила продажи авто. Правительство обязало продавцов новых авто предоставлять данные о расходе топлива и выбросы СО₂.
