В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

Кратко:
- Правительство обязало продавцов новых авто предоставлять данные о расходе топлива и выбросах СО₂
- Постановление основывается на директивах ЕС
- Минрегион создаст электронный справочник с ежегодным обновлением
Правительство приняло постановление, которое обязывает продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям информацию об официальном расходе топлива и объем выбросов углекислого газа (СО₂). Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Это требование основывается на директивах Европейского Парламента и Совета, которые ЕС ввел более 20 лет назад. Согласно постановлению, в автосалонах и других точках продажи новых автомобилей обязательно должны быть:
- этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждого автомобиля;
- плакат или электронный дисплей, содержащий информацию обо всех моделях, выставленных на продажу, с данными о расходе топлива и выбросах СО₂;
- промо-материалы (брошюры, реклама и т.д.) с соответствующей информацией;
- доступ к электронному справочнику с официальной информацией.
Министерство развития общин и территорий создаст электронный справочник для всех новых моделей автомобилей, который разместят на официальном сайте Минразвития. Справочник будет ежегодно обновляться, чтобы обеспечить актуальность информации.
"Это - защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат", - заявил министр экономики Алексей Соболев.
Новые правила вступят в силу через 9 месяцев после опубликования постановления.
