Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

Руслана Заклинская
26 сентября 2025, 20:14
65
Минрегион создаст электронный справочник с официальными данными, который будет обновляться ежегодно.
В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные
Новые правила для автосалонов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • Правительство обязало продавцов новых авто предоставлять данные о расходе топлива и выбросах СО₂
  • Постановление основывается на директивах ЕС
  • Минрегион создаст электронный справочник с ежегодным обновлением

Правительство приняло постановление, которое обязывает продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям информацию об официальном расходе топлива и объем выбросов углекислого газа (СО₂). Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Это требование основывается на директивах Европейского Парламента и Совета, которые ЕС ввел более 20 лет назад. Согласно постановлению, в автосалонах и других точках продажи новых автомобилей обязательно должны быть:

видео дня
  • этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждого автомобиля;
  • плакат или электронный дисплей, содержащий информацию обо всех моделях, выставленных на продажу, с данными о расходе топлива и выбросах СО₂;
  • промо-материалы (брошюры, реклама и т.д.) с соответствующей информацией;
  • доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

Министерство развития общин и территорий создаст электронный справочник для всех новых моделей автомобилей, который разместят на официальном сайте Минразвития. Справочник будет ежегодно обновляться, чтобы обеспечить актуальность информации.

"Это - защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат", - заявил министр экономики Алексей Соболев.

Новые правила вступят в силу через 9 месяцев после опубликования постановления.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, в Украине готовят законопроект, который усилит контроль за водителями в состоянии опьянения. За нетрезвое вождение предусматривают эвакуацию авто, конфискацию во время военного положения и штрафы до 51 тыс. грн.

Также пользование телефоном за рулем - одна из самых опасных привычек водителей. Отвлечение на звонки или сообщения повышает риск ДТП в 20 раз и может стоить жизни, напоминает патрульная полиция Житомирщины.

Кроме этого, исследования показывают, что круиз-контроль не всегда экономит топливо, а может немного увеличивать расходы. Однако на ровных дорогах с небольшим потоком авто система стабилизирует скорость, уменьшая резкие разгоны и торможения, что помогает экономить.

Читайте также:

Об источнике: Министерство экономики Украины

Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 года министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто новости Украины автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

20:29Украина
В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:45Синоптик
"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Последние новости

21:24

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:18

"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

21:17

Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

20:32

"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

20:29

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВойна выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев
20:20

Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

20:14

В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

19:45

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:35

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

Реклама
19:30

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

19:30

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

19:10

Течения в кремлевских кабинетах и угрозы для Украинымнение

18:55

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

18:54

Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с ПутинымВидео

18:48

НАБУ и ЦПК продолжают манипуляции вокруг дела детектива Магамедрасулова, - эксперт

18:28

Секрет идеальной корочки: как превратить обычную картошку в шедевральное блюдоВидео

18:13

Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

17:55

Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

17:55

"Оставайтесь людьми": бывшая жена Кеосаяна высказалась о его смерти

17:50

"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

Реклама
17:23

Венгерские дроны проникли в воздушное пространство Украины: Зеленский назвал их цель

17:22

Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФВидео

17:13

Следят за каждым шагом: названы четыре знака зодиака, которые ревнивы до ужаса

16:39

Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

16:38

Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

16:37

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

16:22

"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

16:21

Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

16:13

Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке

15:43

Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

15:40

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко сделала неожиданное решение

15:34

Особенные люди: что значит, если на вашей руке нет линии судьбы

15:25

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

15:13

Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

15:13

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:11

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

15:09

Из любовницы в жены: как беременная Симоньян увела Кеосаяна из семьи

15:00

Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi работал быстрее: найдено идеальное место

14:55

"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

14:44

Не могли разойтись: известная блогерша созналась, стала ли разлучницей Холостяка

Реклама
14:44

Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

14:27

"Миллиардное обогащение на войне и Жму руку путину – эксперт показал топ-провалы Порошенко к его 60-летию

14:26

Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супаВидео

14:09

Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

13:54

"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

13:53

Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

13:52

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

13:49

Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

13:48

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

13:22

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять