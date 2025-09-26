В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

Минрегион создаст электронный справочник с официальными данными, который будет обновляться ежегодно.

Кратко:

Правительство обязало продавцов новых авто предоставлять данные о расходе топлива и выбросах СО₂

Постановление основывается на директивах ЕС

Минрегион создаст электронный справочник с ежегодным обновлением

Правительство приняло постановление, которое обязывает продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям информацию об официальном расходе топлива и объем выбросов углекислого газа (СО₂). Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Это требование основывается на директивах Европейского Парламента и Совета, которые ЕС ввел более 20 лет назад. Согласно постановлению, в автосалонах и других точках продажи новых автомобилей обязательно должны быть:

этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждого автомобиля;

плакат или электронный дисплей, содержащий информацию обо всех моделях, выставленных на продажу, с данными о расходе топлива и выбросах СО₂;

промо-материалы (брошюры, реклама и т.д.) с соответствующей информацией;

доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

Министерство развития общин и территорий создаст электронный справочник для всех новых моделей автомобилей, который разместят на официальном сайте Минразвития. Справочник будет ежегодно обновляться, чтобы обеспечить актуальность информации.

"Это - защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат", - заявил министр экономики Алексей Соболев.

Новые правила вступят в силу через 9 месяцев после опубликования постановления.

