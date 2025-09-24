Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

Патрульная полиция напомнила, что одна привычка водителей за рулем в 20 раз повышает риск аварии и может стоить жизни.

Одна привычка водителей за рулем в 20 раз повышает риск ДТП / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Пользование мобильным телефоном во время управления автомобилем - одна из самых распространенных и одновременно опасных привычек водителей. Отвлечение на звонки или сообщения повышает риск ДТП в 20 раз и может стоить жизни. Об этом сообщила патрульная полиция Житомирской области.

"Эта привычка, на которую водители часто не обращают внимания, подвергает всех участников дорожного движения опасности", - отметили правоохранители.

Как отмечают правоохранители, даже короткое переключение внимания с дороги на телефон значительно повышает риски ДТП. Например, водитель, читающий сообщение на скорости 70 км/ч, проедет около 90 метров, не глядя на дорогу. Водители, которые пишут или читают сообщения во время движения, имеют в 20 раз больший риск попасть в аварию, чем те, кто не отвлекается.

Переключение внимания требует значительной мозговой активности, что снижает способность быстро реагировать на изменение дорожной ситуации. Это особенно критично во время дождя, в темное время суток или при интенсивном трафике.

Что говорит закон

Правила дорожного движения запрещают держать мобильный телефон в руках во время управления. Нарушение этой нормы влечет административную ответственность. За разговор по телефону во время движения предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Как безопасно пользоваться телефоном за рулем

Полиция советует использовать громкую связь или другие способы общения, а не держать телефон в руках. Обычные наушники с микрофоном позволяют общаться без держания телефона в руках. В настройках телефона можно активировать автоответ на вызов, чтобы не нажимать кнопку приема во время движения.

Также можно воспользоваться беспроводной гарнитурой (Bluetooth). Такие гарнитуры соединяются с телефоном без проводов, а разговоры можно вести полностью без рук, что делает управление более безопасным.

В современных авто телефон можно подключить к штатной мультимедийной системе через Bluetooth. Встроенные микрофон и динамики позволяют вести разговор, не касаясь телефона и не отвлекаясь от дороги.

В случае срочного звонка - остановиться в разрешенном месте (обочина или стоянка) и безопасно поговорить.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

