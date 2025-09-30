Почему 'Жигули' называют 'копейкой': раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

Вы узнаете:
Автомобиль ВАЗ-2101, известный в народе как "Жигули" или "копейка", стал символом автомобильной эры Советского Союза. Его популярность и долговечность закрепили за ним эти прозвища.
Что означает слово копейка
Слово "копейка" происходит от мелкой монеты - копейки, которая является одной сотой частью рубля. В переносном значении оно означает что-то маленькое, простое и доступное.
Именно этим термином народ охарактеризовал первый советский серийный автомобиль ВАЗ-2101. Это прозвище происходит от серийного названия модели - ВАЗ-2101, где цифра "1" на конце модели стала ассоциироваться с "копейкой".
Все автомобили ВАЗ назывались в народе последней цифрой модели:
- ВАЗ-2101 - копейка;
- ВАЗ-2105 - пятерка;
- ВАЗ-2107 - семерка;
- ВАЗ-2109 - девятка.
Откуда пошло название "Жигули"
Осенью 1968 года, за полтора года до начала серийного производства ВАЗ-2101, журнал "За рулем" объявил конкурс на лучшее название будущего автомобиля Волжского автозавода, пишет Dexpens.com. Читатели активно присылали свои предложения, среди которых выделялись имена "Жигули" и "Лада" - одно стало историческим названием для внутреннего рынка, другое используется до сих пор для экспорта.
Название "Жигули" было присвоено автомобилю ВАЗ-2101 в июне 1970 года. Оно происходит от Жигулевских гор, расположенных неподалеку от Волжского автомобильного завода в Тольятти, Россия. Эти горы стали символической основой для наименования первой модели "Жигули".
Где выпускали "Жигули"
Выпуск автомобилей "Жигули" осуществлялся на Волжском автомобильном заводе (АВТОВАЗ), расположенном в городе Тольятти, Россия. Завод был построен с помощью итальянских специалистов, а первая модель ВАЗ-2101 была разработана на основе итальянского Fiat 124. Выпуск этой модели начался 9 сентября 1970 года, и она стала основой для дальнейшего развития автомобильной промышленности в СССР.
