Почему 'Жигули' называют 'копейкой': раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

ВАЗ-2101, известный в народе как "Жигули" или ласково "копейка", стал легендой автомобильной промышленности СССР.

Автомобиль ВАЗ-2101, известный в народе как "Жигули" или "копейка", стал символом автомобильной эры Советского Союза. Его популярность и долговечность закрепили за ним эти прозвища.

Что означает слово копейка

Слово "копейка" происходит от мелкой монеты - копейки, которая является одной сотой частью рубля. В переносном значении оно означает что-то маленькое, простое и доступное.

Именно этим термином народ охарактеризовал первый советский серийный автомобиль ВАЗ-2101. Это прозвище происходит от серийного названия модели - ВАЗ-2101, где цифра "1" на конце модели стала ассоциироваться с "копейкой".

Все автомобили ВАЗ назывались в народе последней цифрой модели:

ВАЗ-2101 - копейка;

ВАЗ-2105 - пятерка;

ВАЗ-2107 - семерка;

ВАЗ-2109 - девятка.

Откуда пошло название "Жигули"

Осенью 1968 года, за полтора года до начала серийного производства ВАЗ-2101, журнал "За рулем" объявил конкурс на лучшее название будущего автомобиля Волжского автозавода, пишет Dexpens.com. Читатели активно присылали свои предложения, среди которых выделялись имена "Жигули" и "Лада" - одно стало историческим названием для внутреннего рынка, другое используется до сих пор для экспорта.

Название "Жигули" было присвоено автомобилю ВАЗ-2101 в июне 1970 года. Оно происходит от Жигулевских гор, расположенных неподалеку от Волжского автомобильного завода в Тольятти, Россия. Эти горы стали символической основой для наименования первой модели "Жигули".

Где выпускали "Жигули"

Выпуск автомобилей "Жигули" осуществлялся на Волжском автомобильном заводе (АВТОВАЗ), расположенном в городе Тольятти, Россия. Завод был построен с помощью итальянских специалистов, а первая модель ВАЗ-2101 была разработана на основе итальянского Fiat 124. Выпуск этой модели начался 9 сентября 1970 года, и она стала основой для дальнейшего развития автомобильной промышленности в СССР.

