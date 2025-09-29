Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняет

Владельцы Range Rover могут пользоваться интересной и скрытой функцией, о которой большинство даже не догадывается.

Range Rover имеет скрытую функцию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какая секретная функция доступна владельцам Range Rover

Где расположена ромбовидная кнопка на руле автомобиля

Какие функции можно запрограммировать на кнопке

Владельцы более новых моделей Range Rover имеют возможность пользоваться интересной функцией, о которой многие водители даже не догадываются. На руле автомобиля расположена маленькая ромбовидная кнопка.

Как объяснили эксперты TikTok-канала rangeroverplus, кнопка позволяет запрограммировать две функции для короткого и длительного нажатия. Главред узнал, что программирование занимает всего несколько секунд и осуществляется через предустановленный экран информационно-развлекательной системы.

Как запрограммировать кнопку

Владельцы автомобилей могут легко настроить кнопку через меню настроек:

Зайти в настройки на экране.

Выбрать раздел "Программы".

Перейти к кнопке в форме бриллианта и назначить функции для короткого и длительного нажатия.

Многие водители используют кнопку для запуска и остановки двигателя, что делает эту функцию максимально доступной во время управления. Другие же назначают ее для более "комфортных" функций, например, для активации массажа водительского сиденья.

Какие еще функции выполняет кнопка

Кнопка бриллиантовой формы также может служить для переключения музыкальных треков, паузы в воспроизведении песен, доступа к голосовой почте или других удобных функций. Пользователи онлайн-форумов Range Rover сверджують, что кнопка является очень практичным дополнением, а расположение на руле позволяет быстро выполнять выбранные действия без лишних движений.

"Я использую кнопку для функции старт/стоп. Иногда приходится нажимать дважды, но это очень удобно", - поделился один из водителей.

Секретная кнопка Range Rover - это уникальная возможность персонализации автомобиля, которая сочетает комфорт и практичность. Она позволяет владельцу настроить автомобиль под собственные нужды и делает управление еще более удобным.

Об источнике: TikTok-канал Rangeroverplug Rangeroverplug - это TikTok-канал, посвященный автомобилям Range Rover, их функциям, секретам и лайфхакам. Автор канала демонстрирует скрытые и полезные возможности моделей Range Rover, показывает настройки различных функций автомобиля, а также дает советы для владельцев по комфорту и практичности использования.

