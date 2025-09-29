Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняет

Вы узнаете:
- Какая секретная функция доступна владельцам Range Rover
- Где расположена ромбовидная кнопка на руле автомобиля
- Какие функции можно запрограммировать на кнопке
Владельцы более новых моделей Range Rover имеют возможность пользоваться интересной функцией, о которой многие водители даже не догадываются. На руле автомобиля расположена маленькая ромбовидная кнопка.
Как объяснили эксперты TikTok-канала rangeroverplus, кнопка позволяет запрограммировать две функции для короткого и длительного нажатия. Главред узнал, что программирование занимает всего несколько секунд и осуществляется через предустановленный экран информационно-развлекательной системы.
Как запрограммировать кнопку
Владельцы автомобилей могут легко настроить кнопку через меню настроек:
- Зайти в настройки на экране.
- Выбрать раздел "Программы".
- Перейти к кнопке в форме бриллианта и назначить функции для короткого и длительного нажатия.
Многие водители используют кнопку для запуска и остановки двигателя, что делает эту функцию максимально доступной во время управления. Другие же назначают ее для более "комфортных" функций, например, для активации массажа водительского сиденья.
Смотрите видео о скрытой кнопке в Range Rover:
Смотрите видео о скрытой кнопке в Range Rover:
Какие еще функции выполняет кнопка
Кнопка бриллиантовой формы также может служить для переключения музыкальных треков, паузы в воспроизведении песен, доступа к голосовой почте или других удобных функций. Пользователи онлайн-форумов Range Rover сверджують, что кнопка является очень практичным дополнением, а расположение на руле позволяет быстро выполнять выбранные действия без лишних движений.
"Я использую кнопку для функции старт/стоп. Иногда приходится нажимать дважды, но это очень удобно", - поделился один из водителей.
Секретная кнопка Range Rover - это уникальная возможность персонализации автомобиля, которая сочетает комфорт и практичность. Она позволяет владельцу настроить автомобиль под собственные нужды и делает управление еще более удобным.
Об источнике: TikTok-канал Rangeroverplug
Rangeroverplug - это TikTok-канал, посвященный автомобилям Range Rover, их функциям, секретам и лайфхакам. Автор канала демонстрирует скрытые и полезные возможности моделей Range Rover, показывает настройки различных функций автомобиля, а также дает советы для владельцев по комфорту и практичности использования.
