Одна вещь развязывает руки мошенникам: водителей предупредили о большой ошибке

Номер телефона под стеклом автомобиля может превратиться в серьезную угрозу безопасности владельца.

https://glavred.info/auto/odna-veshch-razvyazyvaet-ruki-moshennikam-voditeley-predupredili-o-bolshoy-oshibke-10703366.html Ссылка скопирована

Почему опасно оставлять номер под стеклом / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему оставлять номер телефона под лобовым стеклом автомобиля опасно

Как мошенники используют номер телефона

Как минимизировать риски мошенничества

Оставлять номер телефона под лобовым стеклом автомобиля может показаться удобным и безопасным способом контакта с потенциальными покупателями или другими лицами. Однако на самом деле это создает серьезную угрозу безопасности владельца.

Эксперты считают, что видимый контакт вместе с государственным номером или VIN-кодом - это идеальные кусочки пазла, из которых мошенники легко собирают полный портрет владельца. Пользователь Reddit рассказал свою историю угроз через номер телефона.

видео дня

"Мне позвонили с частного номера агрессивным и угрожающим тоном, в котором сообщалось, что между моей и их машинами произошла авария, и что на лобовом стекле оставили записку с моим номером. Я был озадачен и спросил, кто это, но они не предоставили никакой информации, просто продолжали угрожать относительно своей страховой компании и обвинять меня в отсутствии страховки. В этот момент у меня возникли подозрения, и я снова и снова просил их предоставить информацию о своей машине, которую они не могли предоставить, вместо этого продолжая быть агрессивными, и я в конце концов положил трубку", - подидился пользователь.

В комментариях другие пользователи в один голос сообщили, что вероятно это была афера.

"Это почти наверняка мошенничество. Они кричат и угрожают вам, надеясь, что вы запаникуете и пришлете им деньги. Просто игнорируйте это и идите дальше", - призвал комментатор.

Как мошенники используют видимый номер телефона

Первый шаг преступников - идентификация владельца. Используя открытые источники, каталоги и публичные базы данных, информация об автомобиле дополняется личными данными. Это позволяет создать детальный профиль владельца, включая его местонахождение, привычки и даже членов семьи.

Следующий этап - психологическое давление. Владелец авто получает звонки или SMS от имитированных "служб" или правоохранителей. Мошенники запугивают большими штрафами и требуют немедленной уплаты, создавая ощущение срочности. Испуганный человек часто вводит платежные данные на фальшивом сайте, который копирует дизайн официальных ресурсов. Если владелец под давлением вводит данные - деньги и данные потеряны.

Получив номер телефона, преступники переходят к адресу, расписанию поездок и даже данным о членах семьи. Это позволяет им точно знать, когда владельца нет дома. Именно тогда могут исчезнуть колеса, номерные знаки или другие ценные вещи. Впоследствии воры могут прибегнуть к шантажу и потребовать выкуп.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Как защитить себя

К счастью, минимизировать риски можно простыми и практичными шагами. Первым делом не оставляйте номер телефона под лобовым стеклом, чтобы защитить личную информацию.

Используйте альтернативные способы контакта. Если контакт действительно необходим, положите короткую записку без личных данных или попробуйте обратиться через консьержа или ОСМД. Используйте отдельную SIM-карту. Создайте отдельную SIM-карту без привязки к вашему имени, которую можно активировать только на время парковки. Обеспечьте техническую защиту. Дополнительные средства, такие как трекер, сигнализация и иммобилайзер, значительно усложнят жизнь ворам.

Что делать, если получили подозрительное сообщение

Немедленно фиксируйте информацию. Запишите время, номера телефонов, содержание разговора, сделайте скриншоты или записи.

Не удаляйте и не прячьте следы. Если найдена подозрительная записка, сфотографируйте ее на месте и вызовите полицию - не забирайте улики.

При реальных угрозах, требованиях выкупа или краже немедленно звоните 102 и настаивайте на официальной регистрации заявления. В случае подозрения фишинговых SMS или звонков сообщите мобильному оператору, чтобы заблокировать номер и предупредить о мошеннических схемах.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Reddit Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред