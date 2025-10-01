Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

Когда ремень вентилятора начинает изнашиваться или теряется натяжение, он может вызвать скрип.

https://glavred.info/auto/strannyy-skrip-pod-kapotom-avtomobilya-kak-reshit-problemu-10702967.html Ссылка скопирована

Ремни вентиляторов нужно менять каждые 90-160 тыс. км пробега / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Ремни вентиляторов нужно менять каждые 90-160 тыс. км пробега

Если это не поможет, машину следует отвезти в СТО

Автомобиль иногда может издавать странный скрип. При этом обычный ремонт может только усугубить ситуацию. Такой "писк" из-под капота может являться результатом проблем с ремнем вентилятора. Об этом рассказал автомобильный механик Скотти Килмер, сообщает The Sun.

"Ремень вентилятора - это отрезок синтетической резины, покрытый зубцами изнутри. Он вращается вокруг ряда валов в блоке двигателя и удерживает их во вращении, включая вал, вращающий вентилятор охлаждения, что и дало название ремню. Эти валы являются жизненно важными для бесперебойной работы двигателя, а ремень обеспечивает их синхронизацию друг с другом", - пишет издание. видео дня

Однако, как и большинство деталей, ремень вентилятора со временем может изнашиваться и требует замены до того, как он порвется. Обычно это следует делать каждые 90-160 тыс. км пробега.

По словам Килмера, когда ремень вентилятора начинает изнашиваться или теряется натяжение, он может вызвать скрип. В таком случае водители могут смазать ремень средством WD-40. Но автомеханик не советует этого делать, ведь это может принести больше вреда, чем пользы.

"Ремни вентиляторов сделаны так, чтобы работать всухую. Если нанести на них смазку, они могут соскользнуть. Разбрызгивание смазки этого не исправит. Эти ремни должны работать всухую, не смазывайте их", - говорит Скотти.

Он добавил, что на старых автомобилях такую проблему можно решить, подтянув ремень вручную с помощью торцевого ключа. А в новых моделях многие используют автоматические натяжные устройства, поэтому шум может быть вызван либо растяжением ремня, либо проблемой в одном из валов, которые он приводит в движение.

Решить данную проблему можно, заменив ремень. А если это не поможет, машину следует отвезти в СТО.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред