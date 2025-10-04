Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые 'усики' с новых шин

Новые шины имеют интересную особенность, которая настораживает водителей.

https://glavred.info/auto/sekret-raskryt-nuzhno-li-srezat-malenkie-rezinovye-usiki-s-novyh-shin-10703813.html Ссылка скопирована

Что делать с "усиками" на шинах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему новые шины имеют маленькие волоски

Можно ли их срезать

В ожидании зимы многие владельцы автомобилей покупают новые шины. Они бывают совершенно разными, но часто на них можно увидеть непонятные "усики".

Главред решил разобраться, почему на новых шинах есть маленькие резиновые шипы.

видео дня

Для чего нужны резиновые шипы на шинах

Издание Jalopnik рассказывает, что маленькие усики или шипы на новых шинах - это вентиляционные отверстия, которые являются частью процесса производства шины.

В частности, во время процесса вулканизации шина помещается в массивную форму, которая пронизана бесчисленными крошечными вентиляционными отверстиями. Резина вдавливается именно в эти отверстия и проходит через них.

Можно ли ездить на шинах с резиновыми усиками

Стоит отметить, что резиновые усики не влияют на характеристики шины, ее сцепление с дорогой, износ или что-то подобное.

Если из-за них портится внешний вид шин, то резиновые шипы можно легко подрезать.

Как узнать дату изготовления шин

Автор канала Шина 365 в своем видео на YouTube рассказывает, что узнать год выпуска шин очень легко. Для этого нужно хорошо рассмотреть боковую сторону шины и найти длинную овальную рамку с четырьмя цифрами. Так, первые две цифры указывают на неделю изготовления, а две последние - на год.

Где на шинах указан год изготовления - видео:

Читайте также:

Об источнике: Jalopnik Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред