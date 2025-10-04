Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шин

Мария Николишин
4 октября 2025, 13:27
12
Новые шины имеют интересную особенность, которая настораживает водителей.
Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые 'усики' с новых шин
Что делать с "усиками" на шинах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему новые шины имеют маленькие волоски
  • Можно ли их срезать

В ожидании зимы многие владельцы автомобилей покупают новые шины. Они бывают совершенно разными, но часто на них можно увидеть непонятные "усики".

Главред решил разобраться, почему на новых шинах есть маленькие резиновые шипы.

видео дня

Для чего нужны резиновые шипы на шинах

Издание Jalopnik рассказывает, что маленькие усики или шипы на новых шинах - это вентиляционные отверстия, которые являются частью процесса производства шины.

В частности, во время процесса вулканизации шина помещается в массивную форму, которая пронизана бесчисленными крошечными вентиляционными отверстиями. Резина вдавливается именно в эти отверстия и проходит через них.

Можно ли ездить на шинах с резиновыми усиками

Стоит отметить, что резиновые усики не влияют на характеристики шины, ее сцепление с дорогой, износ или что-то подобное.

Если из-за них портится внешний вид шин, то резиновые шипы можно легко подрезать.

Как узнать дату изготовления шин

Автор канала Шина 365 в своем видео на YouTube рассказывает, что узнать год выпуска шин очень легко. Для этого нужно хорошо рассмотреть боковую сторону шины и найти длинную овальную рамку с четырьмя цифрами. Так, первые две цифры указывают на неделю изготовления, а две последние - на год.

Где на шинах указан год изготовления - видео:

Читайте также:

Об источнике: Jalopnik

Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:29Украина
Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:28Украина
Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

Последние новости

14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любви

13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

12:28

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

Реклама
12:25

"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

11:57

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57

Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

11:53

НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

11:43

Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

11:40

Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядитВидео

11:33

Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"Видео

11:17

Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

10:59

Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

10:56

Американского рэппера P.Diddy осудили и дали тюремный срок

10:41

Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

Реклама
10:14

Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

10:06

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

10:01

Рыб ждет шикарный месяц, но есть два опасных дня: гороскоп на октябрь 2025Видео

09:43

После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограниченияФото

09:14

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных переменВидео

09:08

РФ запустила дроны по Украине: вспыхнул пожар, начались отключения светаФото

08:57

Вернули контроль и вытесняют россиян: ISW сообщили о прорыве ВСУ на фронте

08:10

Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО?мнение

07:46

Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗВидео

06:15

От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

06:10

С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?мнение

05:30

Судьбоносный путь откроется трем знакам зодиака 4 октября: список счастливчиков

05:05

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

04:32

Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

03:56

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

03:30

Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибыВидео

03:05

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с женщиной в офисе за 45 секунд

02:45

Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

01:43

Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

Реклама
01:17

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

00:36

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

00:05

Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

00:01

Сочи массированно атаковали дроны, когда там находился Путин - СМИ

03 октября, пятница
23:51

Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг: СМИ узнали детали

22:39

Маленькие, но важные: для чего нужны синие таблички с цифрами на дорогахВидео

22:10

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

21:42

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:26

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:09

Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять