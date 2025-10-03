Маленькие, но важные: для чего нужны синие таблички с цифрами на дорогах

Синие таблички с цифрами, которые можно встретить на дорогах Украины, - не просто элемент оформления дороги.

Для чего нужны квадратные синие знаки с цифрами / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Что означают квадратные синие таблички с белыми цифрами

Как официально называются эти таблички

Каково главное назначение километровых знаков

Многие водители, путешествуя по междугородним дорогам Украины, обращали внимание на небольшие квадратные таблички с синим фоном и белыми цифрами. Они установлены вдоль трасс через определенные отрезки и нередко остаются непонятными для водителей и пассажиров.

Эти таблички официально называются километровыми знаками, пишет Green-way. Согласно Правилам дорожного движения Украины, они относятся к категории информационно-указательных знаков и имеют индекс 5.68.

Каково назначение синих табличек с цифрами

Километровые знаки показывают точное расстояние от начала конкретной трассы. Например, табличка с цифрой "45" означает, что водитель движется по 45-му километру от начала дороги, а сразу после нее начинается 46-й километр.

В некоторых случаях рядом с километровыми табличками устанавливают вспомогательные обозначения - знак с символом "+" и цифрой. Он уточняет количество метров после определенного километра, например "45+400" указывает, что вы находитесь на расстоянии 45 км и 400 метров от начала трассы.

Смотрите видео о том, как легко запомнить знаки:

Почему эти знаки важны

Сотрудника Государственного агентства по восстановлению инфраструктуры Владимир О. рассказал SUV News, что для работы дорожных служб эти знаки являются критически важными. Все участки, ремонты или объекты фиксируются именно с привязкой к километражу.

Аналогичную роль они играют и для патрульной полиции. При составлении протоколов о ДТП или других инцидентах место происшествия всегда отмечается по километровой отметке.

Для обычных водителей километровые таблички также могут пригодиться. Они помогают лучше ориентироваться на дороге, отслеживать, какое расстояние удалось проехать от начала маршрута, а также сообщить точное местонахождение в случае непредвиденной ситуации - например, если авто сломалось или случилась авария в местности без населенных пунктов или крупных указателей.

