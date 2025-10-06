Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

От этого зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге.

Сколько штраф за летнюю резину

Когда лучше менять резину

"Переобувка" автомобиля — привычная процедура для каждого водителя, но вопрос, когда можно менять резину на летнюю и насколько это важно в холодное время года, остается актуальным ежегодно. Ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге.

Есть ли штраф за летнюю резину зимой

На сегодняшний день в правилах дорожного движения Украины нет конкретных дат, когда нужно переходить с летней резины на зимнюю. Закона, прямо запрещающего езду на летних покрышках зимой, пока нет. Однако использование шин, которые не соответствуют состоянию дорожного покрытия (гололед, снег, иней), может расцениваться как нарушение.

Согласно статье 121 КУоАП, если резина находится в ненадлежащем состоянии (с износом протектора, повреждениями, разными типоразмерами колес на одной оси и т. д.), водитель может получить штраф.

Сколько штраф за летнюю резину

Сейчас размер штрафа за использование шин, не соответствующих нормам, составляет 20–40 необлагаемых минимумов, то есть от 340 до 680 грн. При повторном нарушении могут назначить административный арест до 10 суток или лишить права управления автомобилем на срок до 3–6 месяцев.

Кроме того, в феврале 2025 года зарегистрирован законопроект №11029, который предусматривает новые штрафы:

1700 грн за первое нарушение,

от 3400 до 8500 грн и лишение прав на 3–6 месяцев — за повторное.

Пока этот законопроект не вступил в силу, но вероятность его принятия достаточно высока.

Что будет, если ездить летом на зимней резине

Некоторые водители считают, что можно "перестраховаться" и кататься на зимних шинах круглый год. Однако это тоже ошибка:

зимой летняя резина теряет эластичность, увеличивается тормозной путь, и риск ДТП возрастает;

летом зимняя резина быстро изнашивается, машина хуже управляется, а расход топлива увеличивается.

То есть обе ситуации одинаково небезопасны и ведут к дополнительным расходам.

Когда лучше менять резину

Оптимальным считается ориентироваться на температуру воздуха. Как только среднесуточный показатель опускается ниже +7 градусов, пора переходить на зимние шины. Многие водители делают это уже в начале октября и ездят так до апреля.

Ранняя "переобувка" имеет преимущества:

вы избежите очередей на шиномонтаже;

услуги стоят дешевле до сезона;

есть время привыкнуть к зимней резине.

