Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

Руслан Иваненко
6 октября 2025, 21:04
246
Верховная Рада планирует легализовать электросамокаты и определить правила движения для разных возрастных групп.
Электросамокат
Местные власти получают право определять зоны, где передвижение на электротранспорте будет запрещено / Коллаж: Главред, фото: скрыншот

Кратко:

  • В Украине хотят легализовать электросамокаты и сигвеи
  • Движение по тротуарам разрешено детям до 14 лет по условиям
  • Введут новый дорожный знак и местные запреты

Народные депутаты подготовили законопроект, который регламентирует использование персонального электротранспорта в Украине. Документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.

Об этом в комментарии Forbes Ukraine рассказал депутат от фракции "Слуга народа" и один из авторов законопроекта Александр Горенюк. Главная задача документа - "легализовать использование электросамокатов и сделать правила понятными для всех участников движения".

видео дня

Правила движения по возрастным группам

  • Дети до 7 лет могут ездить по тротуарам только под присмотром взрослых.
  • От 7 до 14 лет - движение разрешено на тротуарах, велодорожках, во дворах, парках и скверах.
  • С 14 лет - езда возможна только по велодорожкам или, при их отсутствии, по краю проезжей части.

Зоны ограничений и новые дорожные знаки

Местные власти смогут определять зоны, где движение электросамокатов запрещено, с помощью нового знака "Движение электросамокатов запрещено".

Потребность в законодательном урегулировании подтверждается статистикой: за девять месяцев 2025 года полиция зафиксировала 1 144 ДТП с участием электросамокатов и других легких электросредств, в результате которых погибли 14 человек, а 765 получили травмы.

Изменения по сравнению с первым чтением

В законопроекте убрали нормы о жестком ограничении скорости, обязательные шлемы и светоотражатели, которые в дальнейшем будут определяться подзаконными актами.

Новые правила в Украине вступят в силу через три месяца после опубликования закона, но документ еще должен пройти второе чтение в парламенте.

Штрафы в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине разрабатывают законопроект, который значительно усилит контроль за водителями в состоянии опьянения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Напомним, что в Украине запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на этом переходе.

Также в пункте 19.5 Правил дорожного движения отмечается, что противотуманные фары можно использовать в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар, а в темное время суток на неосвещенных участках дорог - только вместе с ближним или дальним светом фар.

Читайте также:

Об источнике: "Forbes Ukraine"

"Forbes Украина" - это украинская версия международного журнала Forbes, выходящая с марта 2011 года. С августа 2016 года по май 2020 года журнал не выпускался, кроме одного номера в январе 2017 года. С июня 2020 года его выход был возобновлен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

правила дорожного движения новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врага

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врага

22:07Фронт
Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопу

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопу

21:08Украина
"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

21:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

Последние новости

22:36

Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюда

22:07

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врагаВидео

21:57

Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная водаВидео

21:57

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

21:45

Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

21:08

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопуФото

21:04

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

21:01

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

Реклама
20:43

"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

20:37

"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

20:26

Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

20:10

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

Реклама
18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

Реклама
14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУмнение

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять