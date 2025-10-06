Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

Верховная Рада планирует легализовать электросамокаты и определить правила движения для разных возрастных групп.

Местные власти получают право определять зоны, где передвижение на электротранспорте будет запрещено / Коллаж: Главред, фото: скрыншот

Кратко:

В Украине хотят легализовать электросамокаты и сигвеи

Движение по тротуарам разрешено детям до 14 лет по условиям

Введут новый дорожный знак и местные запреты

Народные депутаты подготовили законопроект, который регламентирует использование персонального электротранспорта в Украине. Документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.

Об этом в комментарии Forbes Ukraine рассказал депутат от фракции "Слуга народа" и один из авторов законопроекта Александр Горенюк. Главная задача документа - "легализовать использование электросамокатов и сделать правила понятными для всех участников движения".

Правила движения по возрастным группам

Дети до 7 лет могут ездить по тротуарам только под присмотром взрослых.

От 7 до 14 лет - движение разрешено на тротуарах, велодорожках, во дворах, парках и скверах.

С 14 лет - езда возможна только по велодорожкам или, при их отсутствии, по краю проезжей части.

Зоны ограничений и новые дорожные знаки

Местные власти смогут определять зоны, где движение электросамокатов запрещено, с помощью нового знака "Движение электросамокатов запрещено".

Потребность в законодательном урегулировании подтверждается статистикой: за девять месяцев 2025 года полиция зафиксировала 1 144 ДТП с участием электросамокатов и других легких электросредств, в результате которых погибли 14 человек, а 765 получили травмы.

Изменения по сравнению с первым чтением

В законопроекте убрали нормы о жестком ограничении скорости, обязательные шлемы и светоотражатели, которые в дальнейшем будут определяться подзаконными актами.

Новые правила в Украине вступят в силу через три месяца после опубликования закона, но документ еще должен пройти второе чтение в парламенте.

Об источнике: "Forbes Ukraine" "Forbes Украина" - это украинская версия международного журнала Forbes, выходящая с марта 2011 года. С августа 2016 года по май 2020 года журнал не выпускался, кроме одного номера в январе 2017 года. С июня 2020 года его выход был возобновлен.

