Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

Кратко:
- В Украине хотят легализовать электросамокаты и сигвеи
- Движение по тротуарам разрешено детям до 14 лет по условиям
- Введут новый дорожный знак и местные запреты
Народные депутаты подготовили законопроект, который регламентирует использование персонального электротранспорта в Украине. Документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.
Об этом в комментарии Forbes Ukraine рассказал депутат от фракции "Слуга народа" и один из авторов законопроекта Александр Горенюк. Главная задача документа - "легализовать использование электросамокатов и сделать правила понятными для всех участников движения".
Правила движения по возрастным группам
- Дети до 7 лет могут ездить по тротуарам только под присмотром взрослых.
- От 7 до 14 лет - движение разрешено на тротуарах, велодорожках, во дворах, парках и скверах.
- С 14 лет - езда возможна только по велодорожкам или, при их отсутствии, по краю проезжей части.
Зоны ограничений и новые дорожные знаки
Местные власти смогут определять зоны, где движение электросамокатов запрещено, с помощью нового знака "Движение электросамокатов запрещено".
Потребность в законодательном урегулировании подтверждается статистикой: за девять месяцев 2025 года полиция зафиксировала 1 144 ДТП с участием электросамокатов и других легких электросредств, в результате которых погибли 14 человек, а 765 получили травмы.
Изменения по сравнению с первым чтением
В законопроекте убрали нормы о жестком ограничении скорости, обязательные шлемы и светоотражатели, которые в дальнейшем будут определяться подзаконными актами.
Новые правила в Украине вступят в силу через три месяца после опубликования закона, но документ еще должен пройти второе чтение в парламенте.
