Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

Вы узнаете:
- Как безопасно ездить осенью и избежать скольжения на листьях
- Советы водителей и экспертов для предотвращения осенних аварий
- Что делать, чтобы мокрые листья не стали причиной ДТП
Золотые опавшие листья на дорогах не только красиво, но и опасно для водителей. Мокрые листья снижают сцепление шин с дорогой, удлиняют тормозной путь и могут привести к авариям.
Главред решил поделиться советами экспертов, чтобы избежать осенних ДТП.
Как пишет "РБК-Украина", опавшие листья на дороге создают "скользкий ковер", особенно когда они влажные или из нескольких слоев. Тогда автомобиль ведет себя подобно ситуации на гололеде: возрастает риск потери контроля во время резких маневров, торможения или старта.
Эксперты отмечают:
- Тормозной путь на мокрых листьях может удвоиться по сравнению с сухим асфальтом.
- Под листьями часто скрываются ямы, бордюры и камни, что грозит повреждением подвески и шин.
- После ночных заморозков под листьями может образовываться тонкий слой льда, что значительно повышает опасность.
Кроме того, опавшие листья забивают дренажные системы и образуют лужи, повышая риск заноса автомобиля.
Как избежать ДТП осенью: советы водителей и экспертов
- Снижайте скорость. Медленная езда по листьям уменьшает вероятность скольжения.
- Избегайте резких маневров. Плавное торможение и повороты снижают риск потери контроля.
- Держите дистанцию. Тормозной путь на листве значительно длиннее - особенно возле пешеходных переходов.
- Заменяйте шины вовремя. Изношенные шины хуже отводят влагу и увеличивают вероятность ДТП.
- Пользуйтесь ESP и ABS. Системы стабилизации помогают сохранить контроль, но не уменьшают длину тормозного пути.
- Очищайте листья с авто. Листья на капоте, под дворниками и решетке вентиляции ухудшают видимость и работу дренажа.
"Осенние листья на дороге - это не просто красота природы, а серьезная опасность для водителей", - отмечают автомобильные эксперты.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
