Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

Руслан Иваненко
5 октября 2025, 23:16
Эксперты советуют избегать резких маневров и сочетания торможения с поворотом для сохранения контроля над автомобилем.
Эксперты советуют снижать скорость и избегать резких маневров / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Вы узнаете:

  • Как безопасно ездить осенью и избежать скольжения на листьях
  • Советы водителей и экспертов для предотвращения осенних аварий
  • Что делать, чтобы мокрые листья не стали причиной ДТП

Золотые опавшие листья на дорогах не только красиво, но и опасно для водителей. Мокрые листья снижают сцепление шин с дорогой, удлиняют тормозной путь и могут привести к авариям.

Главред решил поделиться советами экспертов, чтобы избежать осенних ДТП.

Как пишет "РБК-Украина", опавшие листья на дороге создают "скользкий ковер", особенно когда они влажные или из нескольких слоев. Тогда автомобиль ведет себя подобно ситуации на гололеде: возрастает риск потери контроля во время резких маневров, торможения или старта.

Эксперты отмечают:

  • Тормозной путь на мокрых листьях может удвоиться по сравнению с сухим асфальтом.
  • Под листьями часто скрываются ямы, бордюры и камни, что грозит повреждением подвески и шин.
  • После ночных заморозков под листьями может образовываться тонкий слой льда, что значительно повышает опасность.

Кроме того, опавшие листья забивают дренажные системы и образуют лужи, повышая риск заноса автомобиля.

Как избежать ДТП осенью: советы водителей и экспертов

  • Снижайте скорость. Медленная езда по листьям уменьшает вероятность скольжения.
  • Избегайте резких маневров. Плавное торможение и повороты снижают риск потери контроля.
  • Держите дистанцию. Тормозной путь на листве значительно длиннее - особенно возле пешеходных переходов.
  • Заменяйте шины вовремя. Изношенные шины хуже отводят влагу и увеличивают вероятность ДТП.
  • Пользуйтесь ESP и ABS. Системы стабилизации помогают сохранить контроль, но не уменьшают длину тормозного пути.
  • Очищайте листья с авто. Листья на капоте, под дворниками и решетке вентиляции ухудшают видимость и работу дренажа.

"Осенние листья на дороге - это не просто красота природы, а серьезная опасность для водителей", - отмечают автомобильные эксперты.

РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство.

