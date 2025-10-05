Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

Эксперты советуют избегать резких маневров и сочетания торможения с поворотом для сохранения контроля над автомобилем.

Эксперты советуют снижать скорость и избегать резких маневров / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Вы узнаете:

Как безопасно ездить осенью и избежать скольжения на листьях

Советы водителей и экспертов для предотвращения осенних аварий

Что делать, чтобы мокрые листья не стали причиной ДТП

Золотые опавшие листья на дорогах не только красиво, но и опасно для водителей. Мокрые листья снижают сцепление шин с дорогой, удлиняют тормозной путь и могут привести к авариям.

Главред решил поделиться советами экспертов, чтобы избежать осенних ДТП.

Как пишет "РБК-Украина", опавшие листья на дороге создают "скользкий ковер", особенно когда они влажные или из нескольких слоев. Тогда автомобиль ведет себя подобно ситуации на гололеде: возрастает риск потери контроля во время резких маневров, торможения или старта.

Эксперты отмечают:

Тормозной путь на мокрых листьях может удвоиться по сравнению с сухим асфальтом.

Под листьями часто скрываются ямы, бордюры и камни, что грозит повреждением подвески и шин.

После ночных заморозков под листьями может образовываться тонкий слой льда, что значительно повышает опасность.

Кроме того, опавшие листья забивают дренажные системы и образуют лужи, повышая риск заноса автомобиля.

Как избежать ДТП осенью: советы водителей и экспертов

Снижайте скорость . Медленная езда по листьям уменьшает вероятность скольжения.

. Медленная езда по листьям уменьшает вероятность скольжения. Избегайте резких маневров . Плавное торможение и повороты снижают риск потери контроля.

. Плавное торможение и повороты снижают риск потери контроля. Держите дистанцию . Тормозной путь на листве значительно длиннее - особенно возле пешеходных переходов.

. Тормозной путь на листве значительно длиннее - особенно возле пешеходных переходов. Заменяйте шины вовремя . Изношенные шины хуже отводят влагу и увеличивают вероятность ДТП.

. Изношенные шины хуже отводят влагу и увеличивают вероятность ДТП. Пользуйтесь ESP и ABS . Системы стабилизации помогают сохранить контроль, но не уменьшают длину тормозного пути.

. Системы стабилизации помогают сохранить контроль, но не уменьшают длину тормозного пути. Очищайте листья с авто . Листья на капоте, под дворниками и решетке вентиляции ухудшают видимость и работу дренажа.

"Осенние листья на дороге - это не просто красота природы, а серьезная опасность для водителей", - отмечают автомобильные эксперты.

